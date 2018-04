Przemysław Odrobny i spółka w poniedziałek pokazali bardzo dobry hokej w meczu ze Słowenią (© Andrzej Banas)

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie podniosła się po inauguracyjnej przegranej 1:3 z Włochami na mistrzostwach świata dywizji IA w Budapeszcie. W poniedziałkowe popołudnie Biało-Czerwoni niespodziewanie ograli 4:2 Słoweńców. Niespodziewanie, bo rywale to spadkowicze z hokejowej elity i uczestnicy ostatnich igrzysk olimpijskich w Pjongczangu!

Przemysław Odrobny, Mateusz Rompkowski, Aron Chmielewski, Mikołaj Łopuski czy Maciej Urbanowicz to hokeiści bezpośrednio wywodzący się z Gdańska, którzy reprezentują Polskę na hokejowych mistrzostwach świata dywizji IA. Ten poziom to bezpośrednie zaplecze światowej elity. Turniej w tym roku rozgrywany jest w Budapeszcie.



Dla Biało-Czerwonych mistrzostwa na Węgrzech zaczęły się w niedzielę od przegranej 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) z Włochami. W poniedziałek nasza drużyna narodowa z lodowiska schodziła z podniesioną głową. Podopieczni Teda Nolana postawili się bowiem wyżej notowanym Słoweńcom, co zostało przyjęte jako niespodzianka tych zawodów. Co ciekawe, oddali zdecydowanie mniej strzałów na bramkę rywali (27). Słoweńcy naszych bramkarzy nękali aż 38 razy.



Słoweńcy bardzo źle rozpoczęli zmagania w Budapeszcie. W niedzielę przegrali 1:3 z reprezentacją Wielkiej Brytanii. Ich sytuacja w tabeli robi się więc bardzo nieciekawa. To jednak problemy dołującej ostatnio drużyny znad Adriatyku.



We wtorek nasi zawodnicy będą mieli w Budapeszcie dzień przerwy. W środę o godz. 16 zagrają z Wielką Brytanią, w czwartek o godz. 19 z Węgrami, a w sobotę o 12.30 z Kazachami. Mecze mistrzostw świata dywizji IA z udziałem Polaków transmituje TVP Sport.



Słowenia - Polska 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 - Damian Kapica - Krystian Dziubiński, Aron Chmielewski (3, 5 na 4),

1:1 - Jan Drozg - Luka Vidmar (25),

1:2 - Bartłomiej Neupauer - Bartłomiej Pociecha, Jakub Witecki (28),

1:3 - Marcin Kolusz (37, rzut karny),

1:4 - Aron Chmielewski - Mateusz Rompkowski, Krystian Dziubiński (52),

2:4 - Jan Urbas (59)



Słowenia: Krošelj – Magovac, Gregorc; Sabolič, Tičar, Urbas – Podlipnik, Kovačevič;

Verlič (2), Pance (4), Goličič – Vidmar, Kranjc (2); Kuralt, Mušič, Ograjenšek – Pavlin (2); Bašič, Drozg, Hebar, Ropret



Polska: Odrobny – Dronia (2), Rompkowski; Malasiński, Zapała, Kolusz – Ciura, Pociecha; Chmielewski, Dziubiński (2), Kapica (2) – Górny, Tomasik; Łyszczarczyk, Komorski (4), Łopuski – Wanacki, Bryk; Urbanowicz, Neupauer (2), Witecki



