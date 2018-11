Polscy piłkarze obudzili nadzieje. Biało-czerwoni zremisowali ważny mecz wyjazdowy z Portugalią

Mecz Portugalia - Polska 20.11.2018. Relacja minuta po minucie

Polacy pojechali do Portugalii w nie najlepszych humorach. Po przegranym meczu, po bardzo słabej grze, z Czechami w Gdańsku i bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Dla rywalizacji w Lidze Narodów ten wynik nie miał większego znaczenia. Portugalia miała zapewnione pierwsze miejsce i awans do turnieju finałowego, a biało-czerwoni bez względu na wynik żegnali się z grupą A. To jednak nie był mecz bez znaczenia, bowiem stawką było miejsce w czołowej dziesiątce Ligi Narodów, a co za tym idzie miejsce w pierwszym koszyku podczas grudniowego losowania eliminacji mistrzostw Europy.

Rywalizacja o to ostatnie miejsce toczyła się między Polską i Niemcami. Ponieważ Niemcy zremisowali z Holandią, to nasza reprezentacja potrzebowała przynajmniej takiego samego wyniku z Portugalią, aby utrzymać miejsce w pierwszym koszyku kosztem naszych zachodnich sąsiadów.

Nasi piłkarze starali się grać przede wszystkim uważnie w defensywie, aby nie dać rywalom możliwości do stworzenia okazji bramkowych. Sami jednak szukali okazji, aby zaskoczyć defensywę rywali. Znowu aktywny był Przemysław Frankowski, któremu jednak zabrakło większego zdecydowania w polu karnym Portugalczyków, aby umieścić piłkę w bramce. Polacy długo grali konsekwentnie, ale popełnili jeden błąd, który okazał się bardzo kosztowny.

W 34 minucie z rzutu rożnego dośrodkował Renato Sanches, a celnym strzałem głową popisał się Andre Silva. Błąd popełnił Jan Bednarek, który przegrał pojedynek główkowy z reprezentantem gospodarzy. Biało-czerwoni jeszcze przed przerwą mogli wyrównać, ale po dośrodkowaniu Kamila Grosickiego głową strzelał Tomasz Kędziora, ale trafił tylko w poprzeczkę.

Polacy w drugiej połowie pokazali charakter i podjęli walkę. Pokazali, że potrafią odwrócić wynik spotkania na wyjeździe z mistrzem Europy. Najpierw strzał Grosickiego został zablokowany, a po dośrodkowaniu Frankowskiego piłkę z linii bramowej wybił jeden z obrońców. W 62 minucie Arkadiusz Milik wyszedł na pozycję przed Danilo i został przez niego sfaulowany.

Karny dla Polski i czerwona kartka dla Danilo! Milik pewnie wykorzystał karnego, ale sędzia uznał, że piłkarze zbyt szybko wbiegli w pole karne i nakazał powtórkę. Milik ponownie strzelił w ten sam róg i zdobył wyrównującego gola. To jego 13 bramka w drużynie narodowej. Biało-czerwoni zagrali odważniej mając przewagę jednego zawodnika. Po strzale z dystansu Piotra Zielińskiego bardzo dobrze interweniował bramkarz Portugalii. Polacy zdobyli upragniony punkt i będą w pierwszym koszyku. Pozytywnie zaprezentował się Thiago Cionek, ale słabo Mateusz Klich. Ten mecz mógł wlać trochę nadziei w serca kibiców na lepszą przyszłość. Bilans Jerzego Brzęczka z reprezentacją na zakończenie roku to trzy remisy i trzy porażki.

