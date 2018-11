Polska w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacyjnych grup Euro 2020? Co mu się stać, aby biało-czerwoni byli rozstawieni

W Final Four Ligi Narodów znalazły się już Portugalia, Anglia oraz Szwajcaria. Dwie ostatnie drużyny w niedzielę odwróciły losy swoich spotkań. Anglicy pokonali Chorwatów 2:1, chociaż do 78 minuty przegrywali 0:1. Natomiast Szwajcarzy rozbili w pył Belgów 5:2, chociaż już po 17 minutach meczu w Lucernie przegrywali 0:2.

Także drużyny, które żegnają się z dywizją A Ligi Narodów mają jeszcze o co walczyć. Chodzi oczywiście o zbliżające się losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostwa Europy w 2020 roku. W niedzielę, 2 grudnia w Dublinie dojdzie do losowania. Aby znaleźć się w pierwszym koszyku Polska musi być wśród dziesięciu najlepszych drużyn Ligi Narodów.

Już od minionego czwartu jasne jest, że ostatnie miejsce wśród najlepszych zajęła Islandia, która w swojej grupie nie zdobyła nawet punktu. Teraz o pozostanie w TOP 10 rywalizują jeszcze trzy zespoły, chociaż tylko dwa z nich czekają na swoje spotkania. I tak, 9 miejsce zajmuje na razie Chorwacja (4 mecze, 4 punkty), przed 10. Polską (3 mecze, 1 punkt) i 11. Niemcami (3 mecze, 1 punkt).

Co musi się stać, aby Polska została w pierwszym koszyku?

Aby bez względu na wszystko Polska była rozstawiona w eliminacjach do Euro 2020, musi we wtorek w Guimarães pokonać Portugalię. Wówczas nie będzie musiała się oglądać na wynik Niemców.

Mistrzowie świata z 2014 roku w poniedziałek, 19 listopada o godz. 20.45 (transmisja w Polsacie Sport) rozegrają mecz z Holendrami. Po spotkaniu w Gelsenkirchen wiedzieć będziemy już bardzo dużo. Holendrzy walczą o awans do Final Four, ponieważ do pierwszej w grupie 1 Francji tracą zaledwie punkt. Niemcy spadają z dywizji A, ale muszą pamiętać o eliminacjach do Euro 2020. Jeśli Niemcy wygrają, to o wygraną w Portugalii muszą postarać się także biało-czerwoni. Jeśli Niemcy zremisują, to o co najmniej remis w Portugalii naszym piłkarzom wystarczy.

Jeśli natomiast w poniedziałek Niemcy w Gelsenkirchen z Holandią przegrają, a we wtorek Guimarães (godz. 20.45, transmisje w TVP 1 i Polsacie Sport) Polacy także nie sprostają Portugalczykom, to o miejscu w TOP 10 Ligi Narodów decydować będzie bilans bramkowy. Na razie korzystniejszy mają Polacy - 3-5 (Niemcy - 1-5). Przy równym bilansie bramkowym w następnych krokach pod uwagę brane będą: liczba goli strzelonych na wyjazdach, a później ogólna liczba zwycięstw, liczba zwycięstw na wyjeździe oraz punkty w klasyfikacji fair play.

Dodajmy, że właśnie stadion w Guimarães oraz w Porto będą gościć uczestników turnieju Final Four Ligi Narodów, który to odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Damian Kądzior, skrzydłowy reprezentacji Polski przed wtorkowym meczem w Portugalii