Polski fast food - znacie te kultowe smaki? Nie spodziewalibyście się, skąd pochodzą

POLSKI FAST FOOD

Wydaje Wam się, że wszystkie fast foody przybyły do Polski zza granicy? Nic bardziej mylnego! Rodzime, polskie "szybkie jedzenie" pojawiło się prawie 2 dekady przez napływem tego zagranicznego. Nie mówimy tu o hamburgerze czy hot dogu, ale o... zapiekance! Jej rodowód sięga lat 70., kiedy to Edward Gierek zakupił zachodnią licencję na produkcję bagietek. Wystarczyło dodać do nich farsz z grzybów, cebulę oraz ser - i fast food gotowy!

BOOM NA FAST FOODY

Ostatnia dekada XX wieku przyniosła prawdziwy przełom jeśli chodzi o ilość dostępnych na rynku fast foodów. Po przemianach w 1989 r. Polska otworzyła się na Zachód - również w kwestii jedzenia. Znamiennym momentem procesu przemiany z kraju socjalistycznego w kapitalistyczny było wkroczenie do Polski światowego giganta - McDonald's. Huczne otwarcie pierwszej w kraju restauracji miało miejsce 17 czerwca 1992 roku w Warszawie w Domu Handlowym „Sezam”.

Poza międzynarodowymi sieciówkami, początek lat 90. w Polsce to także czas pojawienia się kebabów. Pierwsza budka z tureckim fast foodem otworzyła się w 1994 r. Warszawie. Jej właścicielem był imigrant o imieniu Maho A. Kazkondu, który obecnie nosi miano polskiego króla kebabów.

Niektóre z "szybkich dań" dostępnych na polskim rynku, takich jak zapiekanki, stały się symbolem PRL-u. Inne po dziś dzień królują w ulicznych budkach w kurortach turystycznych - oczywiście po drobnym face liftingu. Zobaczcie kultowe fast foody sprzed lat! Pamiętacie te smaki z dzieciństwa?