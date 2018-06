Nasi siatkarze już wylecieli do francuskiego Lille. Teraz kibice mają ułatwione zadanie, aby do nich dotrzeć i wspierać w turnieju finałowym (© Sylwia Dąbrowa)

Polski Związek Piłki Siatkowej z okazji awansu Polaków do Final Six Ligi Narodów zorganizował dla członków Klubu Kibica pulę 400 biletów na każdy dzień meczowy. O ich przyznaniu decydować będzie refleks chętnych do oglądania na żywo siatkarskiej reprezentacji Polski we francuskim Lille.





- Zwycięzców wyłoni kolejność zgłoszeń. Konkurs dotyczy tylko aktywnych członków Klubu Kibica, którzy najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyli 18 lat. Polski Związek Piłki Siatkowej nie pokrywa kosztów przejazdu i zakwaterowania - informuje Filip Grądek z Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



Każdy konkursowicz jest zobowiązany w e-mailu podać dane (imię, nazwisko, e-mail kontaktowy) i dołączyć formułę: „Oświadczam, iż ukończyłem/-am 18 lat oraz że zapoznałem/-am się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu Klub Kibica w Lille.” Bez podania tego zapisu zgłoszenie jest nieważne.



Zgłoszenia przyjmowane są na adres klubkibica@pzps.pl od



