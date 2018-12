W piątek, 7 grudnia odbyła się niezwykła akcja świąteczna organizowana przez Dziennik Bałtycki. W pracowniach gdyńskiego Technikum Gastronomicznego zorganizowano warsztaty kulinarne, w których udział wzięli przedstawiciele trójmiejskich przedsiębiorstw. Ramię w ramię gotowali z młodymi adeptami sztuki kulinarnej. Najważniejszy był jednak cel, czyli wsparcie hospicjum „Bursztynowa Przystań” w Gdyni.

- Zbliżają się święta i to jest wspaniały, rodzinny czas, ale też czas pewnych refleksji. My, jako reprezentanci mediów musimy zachęcać do pomagania. Co roku Dziennik Bałtycki organizuje akcje charytatywne. W te święta odeszliśmy od standardowych rozwiązań i zrobiliśmy nowy projekt. Bardzo dziękujemy za możliwość współpracy, ponieważ dzięki tej zabawie możemy pomóc, tym którzy nie mają tak kolorowych i rodzinnych świąt – powiedział Wiktor Pilarczyk, prezes gdańskiego oddziału Polska Press.

Na początku odbyło się losowanie, podczas którego przyznano kulinarne zadania, a następnie uczestnicy rozpoczęli pracę przy swoich stanowiskach. Pomimo tego, że wydarzenie nie miało charakteru konkursu, to można było zaobserwować subtelną rywalizację. Drużyny musiały się zmierzyć z przepisami na świąteczne potrawy.

- Lepimy pierogi, o nieco odmiennym przepisie od tego, jaki znam z rodzinnego domu. Muszę przyznać, że szkolimy się wzajemnie i ja również mogę popisać się techniką lepienia– przyznał Dariusz Adamowicz, prezes Mega Music.

Ostatecznie udało się przyrządzić 12 tradycyjnych potraw. Nie zabrakło ryby po grecku, pierogów, śledzi pod pierzynką czy sałatki śledziowej.

- Kroimy i gotujemy. To jest świetny trening także przed świątecznymi przygotowaniami. Współpraca układa się doskonale - powiedziała Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif.

Każdy zespół wybrnął ze swojego zadania i na końcu wszyscy mogli zasiąść przy stole podczas wspólnej degustacji. W wydarzeniu wzięła udział także Krystyna Przyborowska naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni, która podkreśliła, że jest to bardzo ważny czas dla szkolnictwa zawodowego w Gdyni. W tym roku w gdyńskim technikum została oddana nowoczesna sala, gdzie uczniowie mogą się szkolić w zakresie gastronomii. Właśnie w jednej z takich pracowni odbyły się dzisiejsze zajęcia.

Projekt “Pomaganie przez gotowanie” ma charakter akcji charytatywnej. Część dochodu z tej inicjatywy zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom z hospicjum „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Wśród partnerów akcji znalazły się takie instytucje i podmioty jak Miasto Gdynia, OPEC Sp. z o.o., Galeria Klif, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Mega Music.