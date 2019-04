Pomorska konserwator zabytków od 1 kwietnia już nie pracuje. Ministerstwo szuka następcy. Chętnych na razie brak

Agnieszka Kowalska była pomorskim konserwatorem zabytków od 2016 r. Pod koniec grudnia ubiegłego roku złożyła, na ręce wojewody, wypowiedzenie z pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, argumentując to względami osobistymi. I ostatniego dnia marca oficjalnie zakończyła pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku.

W czasie swojej kadencji Kowalska podjęła wiele ważnych decyzji dotyczących m.in. przyszłości Młodego Miasta (sprzeciwiała się budowie tam wysokościowców), wyglądu nowego budynku LOT-u, czy zabetonowanego kanału Raduni w Forum Gdańsk. W tej ostatniej - kontrwersyjnej sprawie - zapowiedziała nawet, że nakaże przywrócenie kanału do stanu pierwotnego, czyli zdemontowanie z niego betonowej płyty, którą inwestor nazywa "korytem edukacyjnym".



Choć jej rezygnacja nie była tajemnicą od kilku miesięcy, to do tej pory nie udało się jednak znaleźć osoby, która przejmie jej funkcję. Na razie obowiązki Kowalskiej pełni więc jej dotychczasowa zastępczyni.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, który wskazuje kandydata na to stanowisko.

- Aktualnie pełniącą obowiązki Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zastępca pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Bogumiła Wantoch-Rekowska - informuje Paula Poniewierza z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Zastępca pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków będzie pełnić obowiązki do czasu powołania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - dodaje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje tymczasem, że poszukiwania właściwej osoby na stanowisko pomorskiego konserwatora zabytków trwają i nie wiadomo kiedy się zakończą.

- W przypadku stanowiska pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków procedura wyboru kandydata nie została jeszcze zakończona - mówi Magdalena Tomaszewska z Centrum Informacyjnego MKiDN. W resorcie słyszymy też, że stanowisko jest wymagające, a wybrana osoba musi dać gwarancję, że będzie się dobrze sprawdzać w tej roli.

- To nie sztuka powołać kogokolwiek- mówią w resorcie.

Jak zapewnia Marcin Tymiński, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, nie oznacza to jednak, że zapanowało tam bezkrólewie.

- Urząd pracuje normalnie. Wszelkie decyzje wydawane są na bieżąco - mówi Tymiński.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że chętnych na stanowisko pomorskiego konserwatora zabytków brak, a dotychczasowe poszukiwania spełzły na niczym. Pojawiają się też głosy, że decydujące w tej sprawie ma być wskazanie wiceministra Jarosława Sellina i że funkcję tę dostać ma osoba, która “przetrzepie miasto” i pójdzie na ostrą wojnę z magistratem.

Na wyłonienie nowego konserwatora z niecierpliwością czekają członkowie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, zajmującego się urbanistyką.

Poniżej publikujemy komentarz Karola Spieglanina, prezesa FRAG, dla "Dziennika Bałtyckiego":

Działania Pani Agnieszki Kowalskiej na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budzą powszechnie dość skrajne odczucia. Z jednej strony jej decyzje były bardzo miłą odmianą po pełnej samowoli i traktowaniu zabytków czy zabytkowego otoczenia tylko i wyłącznie jako przeszkody w procesie inwestycyjnym. Pozwalaliśmy robić z zabytkami oraz w ich otoczeniu wszystko, burzyliśmy je na potęgę. Słynna w kraju jest już, tak zwana gdańska szkoła konserwacji metodą zburz-odbuduj - czyli przywalanie na burzenie oryginalnych elementów (a nawet całych budynków) i stawianie ich kopii. Tutaj trzeba przyznać, że konsekwencją w sprawie przykrycia Kanału Raduni czy wypowiedzeniem porozumienia w sprawie podziału obowiązków z konserwatorem miejskim jasno sygnalizowała na jakie działania nie ma przyzwolenia. Być może gdyby Pani Kowalska pojawiła się wcześniej, nie mielibyśmy problemu z przykryciem Kanału Raduni, Forum Gdańsk faktycznie byłoby śródmiejską zabudową a nie handlowym molochem, a elewacje na części Wyspy Spichrzów nie wyglądałyby jak plastikowa parodia miasta. Niemniej to tylko gdybanie.

Z drugiej strony wiele decyzji Pani konserwator budziło także nasz sprzeciw, zwłaszcza podejmowanych w kontekście Młodego Miasta. Blokowanie realizacji bardzo dobrego projektu zabudowy Stoczni Cesarskiej to jeden z największych trwających obecnie dramatów tego miasta. Być może wielu mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na terenach postoczniowych mogły właśnie powstawać budynki jakie lokalnie – przyzwyczajeni w większości do miernych projektów – rzadko mamy okazję podziwiać. Podobnie mogliśmy chodzić nowymi chodnikami na ul. Szerokiej i Ogarnej, których remont został przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zablokowany.

Kto powinien objąć to stanowisko? Przygotowany merytorycznie dobry menadżer, który poradzi sobie z ciężarem zbudowania zespołu gotowego na przyjęcie dodatkowych obowiązków miejskiego konserwatora. Do tej pory mieliśmy swoistą sinusoidę – albo decyzje konserwatorskie były zbyt liberalne i pobłażliwe, alby zbyt konserwatywne i utrudniające realizację nawet tych dobrych projektów. Marzy nam się złoty środek – ktoś kto faktycznie troszczyć się będzie o zabytki, ale jednocześnie nie będzie próbował zrobić z Gdańska skansenu.