Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza. Po raz pierwszy przyznano nagrody literackie samorządu województwa pomorskiego [zdjęcia]

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza to właściwie cztery osobne nagrody fundowane od tego roku przez samorząd województwa pomorskiego: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku, Nagroda za Całokształt Pracy Literackiej oraz Kaszubska Nagroda Literacka. Na wyróżnienie składa się statuetka w formie sześciokąta, którą zaprojektował profesor gdańskiej ASP Jacek Zdybel oraz gratyfikacja finansowa. Nagrodę powołano do życia w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a jej nazwa upamiętnia tytuł utworu Stefana Żeromskiego poświęconego powrotowi Pomorza i Kaszub w skład polskiej państwowości. Wiatr od Morza będzie co roku i ma szansę stać się ważną regionalną nagrodą promującą piśmiennictwo i czytanie literatury. Nagrody będą przyznawane przez dwie osobne kapituły: jury przyznającemu statuetki Literackiej Książki Roku, Pomorskiej Książki Roku i Nagroda za Całokształt Pracy Literackiej przewodniczy prof. Stanisław Majchrowski, a jury Kaszubskiej Nagrody Literackiej prof. Daniel Kalinowski.