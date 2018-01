Początek roku to tradycyjnie już czas dla przedsiębiorców. Na Gali Evening, największym tego typu wydarzeniu w regionie, podsumowują rok i nagradzają najlepszych.

Centrum wystawiennicze Amber Expo zgromadziło w piątkowy wieczór około 750 gości. Przedsiębiorców, polityków, naukowców, przedstawicieli świata kultury i mediów. Gościem specjalnym był znakomity aktor Jerzy Stuhr.- Na Pomorzu jest wiele firm godnych zaszczytnych laurów i my chcemy je doceniać - mówi Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. - Laureaci to najwyższa liga.Czytaj też: Metropolitalne Debaty w Olivii. Chcemy metropolii na Pomorzu! Razem można lepiej i więcej Pomorski Pracodawca Roku to jedna z najważniejszych nagród biznesowych. Finalistami edycji 2017 w kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników zostały: Netz sp. z o.o., CADEvent sp. z o.o., Dachy Patryk Bianga. W kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 50 pracowników w finale znalazły się PPU Izobud sp. z o.o., Baccate Robert Antonowicz, Monolit IT sp. z o.o., Tritum Group. Laureata w kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 pracowników wybrano spośród firm Izohan sp. z o.o., Femax sp. z o.o. sp.k., Sevenet SA, Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych sp. z o.o.W gronie największych finalistów, w kategorii powyżej 250 pracowników, o laur walczyły Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, International Paper-Kwidzyn sp. z o.o., Marcopol sp. z o.o. oraz Omida SA.Wręczono także Statuetkę Złotego Oxera dla właściciela firmy, która powstała po 1989 roku i osiągnęła sukces rynkowy, stając się wizytówką regionu, oraz nagrodę „Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza” dla naukowca, który swoją twórczą myślą i doświadczeniem wspierał realizację nowatorskich rozwiązań w gospodarce.Po raz trzeci Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, oraz prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego nagrodził firmę LPP SA tytułem Pracodawca Roku 2017 Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot za rozwój w zakresie inwestycji oraz zatrudnienia.Przyznano dwie nagrody specjalne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”, dla firm i podmiotów zaangażowanych w działalność społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrodę „Przedsiębiorcy Odpowiedzialnego i Wrażliwego Społecznie” w kategorii „Podmiotów Ekonomii Społecznej” otrzymała Fundacja Innowacji Społecznej. Nagrodę w kategorii „Firma” otrzymał Orbis SA Region Północ.