W 2017 roku województwo pomorskie odwiedziło ok. 9 mln turystów. To wynik, który uplasował nasz region w ścisłej czołówce kraju.

– czytamy w najnowszym raporcie, przygotowanym przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.Turystów nie odstraszyła nawet chłodna i kapryśna w zeszłym roku letnia pogoda. Szacuje się, że najwięcej zyskali na niej restauratorzy, jak i operatorzy atrakcji turystycznych z biletowanym wstępem. Jak wynika z najnowszych danych, najwięcej gości odwiedziło molo w Sopocie (1,07 mln osób), Europejskie Centrum Solidarności (920 tys. osób) oraz Muzeum Zamkowe w Malborku (638 tys. osób).Ale to nie wszystko. Jak się okazuje, kilka ostatnich lat to znaczny wzrost przyjazdów do naszego regionu także poza sezonem letnim.- Działamy na wielu polach, a każdy pomysł przyczyniający się do przyjazdu i pobytu turystów, również poza okresem wakacyjnym, jest przez nas rozwijany i wspierany. Stąd działania w zakresie turystyki aktywnej, przyrodniczej czy slow life dopełniającej agroturystykę – mówiZaskakująco dobre efekty przyniosła m.in. przeprowadzona w zeszłym roku kampania internetowa pod hasłem- Pomorskie stało się trzecim najchętniej wybieranym województwem w Polsce na ferie zimowe , a liczba turystów zwiększyła się o 7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego – podaje dalej PROT.Miniony rok to także kolejne wzrosty w obsłudze ruchu lotniczego w Gdańsku (ok. 4,6 mln pasażerów). Jak wynika z raportu, wśród turystów zagranicznych, odwiedzających nasz region , dominują Niemcy, Brytyjczycy oraz Skandynawowie. Zaznacza się również udział gości z Izraela, Holandii i dalekiej Azji.- Nasz region przyciąga zarówno chińskich, jak i japońskich wczasowiczów nie tylko wspaniałymi zabytkami, unikalnym bursztynem, ale także wyjątkową przyrodą. Rozpoznawalność całego regionu na arenie międzynarodowej buduje silna marka Gdańska. Stolica województwa pomorskiego znalazła się w pierwszej trójce rekomendowanych miejsc do odwiedzenia w ramach konkursu European Best Destination 2017, deklasując takie miasta, jak Barcelona czy Londyn – podsumowują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.