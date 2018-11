Pomóż dziecku rozbudzić pasję do gotowania

Gotowanie może być frajdą niezależnie od pory roku. Czy to latem, wiosną, zimą lub jesienią, zawsze znajdzie się potrawa, którą nie tylko możecie wspólnie łatwo i szybko przygotować, ale co najważniejsze, taka która będzie źródłem witamin i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju całej rodziny. Rozbudź kulinarną ciekawość i pasję w Twoim dziecku pokazując mu jak wiele magii ma w sobie łączenie składników i tworzenie pięknie pachnących i smakowicie wyglądających potraw. A może Twoja pociecha sama chce rozpocząć swoją kulinarną przygodę i uwielbia pomagać w przygotowaniu posiłków dla całej rodziny? W tym przypadku towarzysz mu w każdej kuchennej przygodzie, pomagając poznawać nowe przepisy, dania i kraje, z których pochodzą. Przedstawiamy dwa przepisy które sprawią wam frajdę nie tylko przy ich przygotowywaniu, ale także zachwycą całą rodzinę.

Wyspiarska przekąska mistrza

Rodzinne spotkania zawsze wspomina się milej, jeśli można na nich poczęstować najbliższych czymś pysznym i przygotowanym własnoręcznie, a dodatkowo, jeśli przysmak pochodzi z innego kraju i związana jest z nim ciekawostka, całość nabiera rumieńców. Spróbujcie wspólnie przygotować brytyjskie Scones z borówkami i jogurtem. Te pyszne ciastka choć wywodzą się ze Szkocji podawane są na całych Wyspach do popołudniowej herbaty, często z owocami lub dżemem. Zastanawiacie się jakich składników potrzebujecie do tego wyspiarskiego przysmaku? To nie tajemnica!

Do przygotowania Scones z borówkami i jogurtem potrzebujesz:

Składniki:

• 50 g mąki uniwersalnej

• 50 g mąki owsianej

• 150 g mąki pełnoziarnistej

• 50 g miodu lub syropu klonowego

• łyżeczka proszku do pieczenia

• łyżeczka sody oczyszczonej

• łyżeczka wanilii

• szczypta soli i cynamonu

• 80 g jogurtu naturalnego

• 40 g oleju kokosowego

• 1 jajko

• 80 g borówek

• skórka pomarańczy

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W dużej misce wymieszaj mąki, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia i sól. W małej misce połącz jogurt, wanilię, olej kokosowy, syrop klonowy i białko jaja. W robocie planetarnym (np. Beko KMD3102W) wymieszaj suche i mokre składniki, aż do całkowitego połączenia, pamiętając, że mieszanina powinna być sypka. Użyj jednego z 12 dostępnych w urządzeniu programów, aby dobrać idealne obroty. Delikatnie dołóż jagody i uformuj z ciasta okrąg. Masę umieść na blasze do pieczenia lub papierze pergaminowym posmarowanym olejem kokosowym. Zaznacz w cieście 6-8 równych kawałków. Posmaruj wierzch ciasta olejem kokosowym i miodem, a następnie posyp cynamonem. Piecz przez 15-20 minut. Gdy górna część bułeczki stanie się lekko złocisto-brązowa, przysmak nadaje się do jedzenia.

Coś zdrowego na ząb

Po małym co nieco do popołudniowego podwieczorku przychodzi czas na zdrową kolację. Jak zatem przekonać dziecko, że z warzyw można wyczarować pyszności, które nie tylko będą kusić zapachem i wyglądem, ale także wybornie smakować? Zainspirujcie się przepisem proponowanym przez piłkarskich mistrzów FC Barcelona oraz ich dietetyków i przekonajcie się jak smakują brokułowe placuszki. Zajrzyjcie na stronę Beko i w zakładce Jedz Jak Mistrz znajdźcie szybki i prosty przepis na te pełne witamin, smakowite placki. Pewnie zastanawiacie się z jakich składników możecie je przygotować?

Do przygotowania brokułowych placuszków potrzebujesz:

Składniki:

• 300 g brokułów (najlepiej świeżych)

• 1 dużej jajko

• 70 g mąki pełnoziarnistej

• 20 g siemienia lnianego

• 2 cebulki dymki

• 30 g tartego parmezanu

• 1 ząbek czosnku, tartego lub mielonego

• szczypta soli

• oliwa z oliwek

• kolendra według upodobań

Do blendera (np. Beko TVB8104BX) włóż brokuły, cebulę dymkę, kolendrę oraz czosnek i blenduj, aż do uzyskania jednolitej masy. Dzięki próżniowej technologii dostępnej w blenderze, możesz być pewna, że wszystkie witaminy i mikroelementy zawarte w warzywach zostaną zachowane w końcowej masie. W dużej misce wymieszaj mąkę pełnoziarnistą, siemię lniane i sól. Następnie połącz suche składniki z masą znajdującą się w blenderze i dobrze wymieszaj. Z powstałej masy uformuj małe okrągłe placuszki i piecz na oleju, aż staną się złociste. Podawaj z ulubioną sałatką, ziemniakami lub frytkami. Smacznego!

Przepisy pochodzą z akcji Beko #Jedzjakmistrz.

Więcej przepisów na proste dania dla dzieci znajdziesz na www.beko.pl/jedzjakmistrz

