Ponad 3 miliony turystów odwiedziło Gdańsk w 2018 roku. Wzrost w porównaniu z rokiem 2017

Łącznie w roku 2018 Gdańsk odwiedziło 3.111 tys. gości. Na tę liczbę składa się ponad 2 mln turystów (czyli osób które spędziły w mieście min. 1 noc) oraz blisko 1,1 mln odwiedzających, czyli osób, które nie nocowały.

- Cieszymy się ogromnie, że po raz kolejny udało się uzyskać rekordowy wynik. 17% to ogromny wzrost, który świadczy o tym, że moda na Gdańsk trwa - mówi Łukasz Wysocki, prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. - Dodatkowy powód do dumy to bardzo wysokie oceny wystawiane przez gości punktom Informacji Turystycznej i ogólnie pobytowi w Gdańsku. Wiemy też, że turyści bardzo chętnie do nas wracają - dodaje.

Prym tradycyjnie wiodą goście krajowi, którzy stanowili 69% osób poznających Gdańsk.

Najwięcej z nich przybyło z woj. pomorskiego (28%), mazowieckiego (12,4%) oraz warmińsko-mazurskiego (8,5%).

Wśród turystów zagranicznych na pierwszej pozycji są Niemcy - 31,4%, Skandynawowie - 30,2%, a na najniższym miejscu podium Wielka Brytania – 18,4 %.

W 10-stopniowej skali, goście swoje wrażenia z pobytu ocenili na 8,72 pkt.

Ich główny cel przyjazdu to wypoczynek, a najczęściej odwiedzane miejsce - molo w Brzeźnie. Popularnością cieszył się także półwysep Westerplatte i Park Oliwski.