Artykuł sponsorowany popCOOLturowy QUIZZ - jedyna gra, w której wiedza o Mortal Kobat liczy się tak samo jak znajomość geologii (© mat. prasowe)

popCOOLturowy QUIZZ to swoiste połączenie teleturnieju wiedzy, licytacji i rodzinnej gry karcianej. Nie jest to jednak prosta zgadywanka, a dość wciągający pojedynek na wiedzę zarówno z gier komputerowych, jak i geografii.

Zasady opanujemy w mniej niż kilka minut. Każdy z graczy otrzymuje żetony do licytacji oraz żetony z literami A, B i C. Jedna z osób najpierw rzuca kostką, następnie zaś czyta pytanie, pozostałe zaś wskazują poprawną odpowiedź kładą na stole odpowiednią literę. Każde z pytań ma podobny charakter. Gracze typują która z trzech rzeczy na największą, najmniejszą lub średnią wartość. Choć zasady trudno wytłumaczyć w ten sposób, bardzo łatwo je pojąć na konkretnym przykładzie. Jeśli pytanie dotyczy tempa wypowiedzi sylab w konkretnych językach. Jeśli na kostce wypadnie jeden gracze podają największy z wyników: najszybciej sylaby wypowiada się po chińsku (odpowiedź C), następnie włosku (B) i Japońsku (A). Każdy z graczy, kładzie żeton z cyfrą od 1 do 6. Jeśli odpowiedział źle, żeton przepada, jeśli dobrze, będzie on sumowany z innymi na końcu gry. Im więcej dobrych odpowiedzi udzielimy, tym więcej punktów będziemy mieli na koniec. Każdy żeton może być użyty w licytacji tylko raz, więc żetonów z nominałami 5 lub 6 warto używać tylko wtedy, gdy jesteśmy naprawdę pewni odpowiedzi.



Często jednak odpowiedzi nie będziemy pewni. Pytania bowiem mają na tyle szeroki zakres, że częściej niż na te bardzo oczywiste będziemy trafiać te podchwytliwe. Wiecie na przykład, w ilu filmach ginie Robert de Niro, w ilu Mel Gibson a w ilu Bruce Willis? Zależnie od wyniku rzutu kostką będziemy musieli wskazać który umierał najczęściej, najrzadziej i tego, który uplasował się z wynikiem pomiędzy. I tak skonstruowane jest każde pytanie. W trakcie gry musi więc nauczyć się oszacowywać odległości, rozmiary, wysokości, ilości. W pytaniach mieszają się fakty popkulturowe, z wiedzą przyrodniczą, historyczną, czy geograficzną. Co ważne, nie ma znaczenia czy wiemy, jak daleko leży Paryż od Moskwy. Musimy jedynie umieć oszacować, czy odległości między innymi miastami są większe.



PopCOOLturowy QUIZZ to gra w której każdy startuje z podobnym poziomem wiedzy lub raczej, nie wiedzy. Tu liczy się to czy potrafi kombinować, szacować, używać wyobraźni. To sprawia, że gra ta doskonale nadaje się na nawet długie sesje ze znajomymi czy rodziną. Sprawdzi się na imprezie, podczas niedzielnego wieczór z dziećmi czy partyjkę ze znajomymi w pubie.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.