Poranny paraliż Trójmiasta! Ogromne korki na Sucharskiego, Obwodnicy Południowej, na Zwycięstwa w Gdyni [korki, 8.10.2018]

AKTUALIZACJA

Po godzinie 11 zostały usunięte skutki porannego wypadku na alei Zwycięstwa w Gdyni. Za to po godzinie 12 doszło do kolizji na ul. Śląskiej w Gdyni.

Paraliż w Gdańsku

Sparaliżowana jest Trasa Sucharskiego w kierunku portu. po wypadku do tunelu przejezdny tylko jeden pas.

Zakorkowana obwodnica południowa w kierunku Elbląga, stoimy tez na Trakcie św. Wojciecha od Pruszcza Gdańskiego do obwodnicy.

Mocno zakorkowana także Armii Krajowej od obwodnicy do ul. Łostowickiej i Słowackiego od Matarni.

Duży ruch także na Obwodnicy Trójmiasta.

Korki w Gdyni po wypadku

W Gdyni spore utrudnienia na alei Zwycięstwa w Kolibkach po porannym wypadku. Auto wjechało tam w słup trakcyjny, kierowca nie przeżył. Korek z Kacka jak i z Redłowa.

SKM poinformowało: Na Al. Zwycięstwa w okolicach Kolibek na pasie do Sopotu zdarzył się wypadek.Dachował samochód. Ruch w stronę Sopotu jest zablokowany. Dlatego od godziny 7:49 do odwołania, na odcinku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana do Sopotu w pociągach SKM są honorowane bilety ZKM Gdynia.

Paraliżuje się także ulica Wielkopolska.

Opóźnienia SKM-ek

Niektóre SKM-ki z Gdyni do Gdańska notuja opóźnienia.

SKM informowało:

Pociąg 96307 relacji Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia Główna planowo odjeżdzający z Gdańsk Wrzeszcz o 8:46 odjedzie z opóźnieniem ok. 25 min.

Pociąg 96214 Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz planowo odjeżdzający z Gdyni Głównej o 8:11 jest opóźniony ok. 10 min

O godzinie 8:05 za odwołany pociąg 96556 relacji Kartuzy - Gdańsk wrzeszcz ze stacji Kartuzy odjechała zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Kartuzy - Rębiechowo autobus będzie zatrzymywać się na wszystkich stacjach. Na odcinku Rębiechowo - Gdańsk Wrzeszcz autobus jedzie bez zatrzymania.

Pociąg 96556 relacji Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz planowo odjeżdżający ze stacji początkowej o 7:31 jest dziś odwołany na całej trasie. Za ten pociąg zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza. Autobusy odjadą spod dworca w Kartuzach około godziny 7:50.

Pociąg 96503 relacji Gdańsk Wrzeszcz - Kartuzy przez Gdańsk Port Lotniczy, planowo odjeżdżający ze stacji Gdańsk Wrzeszcz o godz.6.21, na przystanku Gdańsk Port Lotniczy zwiększył opóźnienie do ok. 45 minut.

Pociąg 96303 relacji Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia Glówna, planowo odjeżdżający z Gdańsk Wrzeszcz o 6:56, odjedzie z opóźnieniem około 20 minut.

Kolizja na A1

Na autostradzie także doszło do kolizji. Auto uderzyło w barierki na pasie w kierunku Łodzi.