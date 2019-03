Poranny paraliż w centrum Gdańska 11.03.2019. Powód? Opóźnienie w pracach drogowych na Podwalu Przedmiejskim

Od piątku 8 marca 2019 r. w omawianej lokalizacji rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Lastadia. Ze względu na roboty do niedzieli w tym miejscu Podwala z ruchu zostały wyłączone prawy i środkowy pas. Niestety jak się okazało działania drogowców się przedłużyły, co spowodowało w poniedziałkowy poranek gigantyczne korki na głównych trasach wjazdowych do Śródmieścia - Trakcie św. Wojciecha i al. Armii Krajowej.

Jak informuje rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan wykonawca prac na Podwalu został wezwany do złożenia wyjaśnień. Utrudnienia w tym miejscu mają się skończyć we wtorek rano.

Przypominamy także o innych remontach i związanych z nimi utrudnieniach w ruchu, które ruszyły w tym tygodniu:

