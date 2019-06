Porozmawiajmy o Gdańsku przy okrągłym stole

Sześć spotkań w miesiącach lipiec – sierpień w największych dzielnicach Gdańska to efekt spotkań, dyskusji i warsztatów, które odbyły się w trakcie uroczystych obchodów Święta Wolności i Solidarności w dniach 1 – 11 czerwca. Sukces tego wydarzenia pokazuje jak ważne są wspólne spotkania i rozmowy.

- Święto udało się wyśmienicie, miało wymiar ogólnopolski – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - To święto Wolności i Solidarności trwa i będzie trwało nadal. Wszystko zależy tylko od nas: jak chcemy myśleć o naszej gminie, naszym mieście, i o naszej Ojczyźnie – dodaje.

Sześć spotkań w dzielnicach

Cykl spotkań w największych dzielnicach sześciu okręgów wyborczych Gdańska to kontynuacja i wdrażanie w życie działań zapoczątkowanych w czerwcu. Tym razem będą to jednak rozmowy bardziej lokalne, zorientowane na sprawy dotyczące naszego miasta czy poszczególnych dzielnic. Oprócz Oruni prezydent zagości w dzielnicach: Chełm, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

- Serdecznie zapraszam do spotkania przy stole, rozmowy o Gdańsku, o najbliżej dla nas okolicy i sprawach, które są dla nas ważne. Niech fragment okrągłego stołu, który był miejscem wielu rozmów przy okazji obchodów Święta Wolności i Solidarności, będzie również dla nas wspólną przestrzenią do rozmowy w atmosferze wzajemnej życzliwości – mówi prezydent Dulkiewicz.

Spotkania są będą otwarte, zorganizowane w centrach dzielnic tak, by każdy miał możliwość dotarcia i zatrzymania się na chwilę. Będzie to także okazja do rozmowy o ogłoszonych w trakcie czerwcowych uroczystości 21 tezach o samorządzie. Treść dokumentu będzie dostępna na miejscu, a jej główną ideą jest dbałość o interesy lokalne i autonomię samorządu. Do końca sierpnia jest możliwość złożenia podpisu poparcia pod tezami.



Harmonogram spotkań:

· Orunia-Św.Wojciech-Lipce

10 lipca, godz. 17.00 – ul. Gościnna 10, przy Kawiarni Kuźnia

· Chełm

17 lipca, godz. 17.00 - ul. Cieszyńskiego, Pasaż Chełmski

· Piecki-Migowo

31 lipca, godz. 17.00 – ul. Rakoczego, okolice sklepu Netto i stacji BP

· Wrzeszcz Dolny

7 sierpnia, godz. 17:00 - Park Kuźniczki, okolice Biedronki i przystanku SKM



· Przymorze Wielkie

8 sierpnia, godz. 17.00 – róg ul. Chłopskiej z ul. Obrońców Wybrzeża

·Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

28 sierpnia, godz. 17.00 – okolice ul. Subisława 28 (początek deptaku)