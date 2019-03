Port Lotniczy Gdańsk. Od jesieni linie Ryanair z dodatkowym samolotem i trzema nowymi kierunkami z Gdańska

Do stolicy Danii samoloty Ryanaira będą latać codziennie, natomiast do Göteborga i Hamburga trzy razy w tygodniu. Te dwa ostatnie miasta nie są nowymi kierunkami dla pasażerów korzystających z gdańskiego lotniska - ma je w swojej w siatce połączeń Wizz Air. Sporą nowością dla korzystających z tanich linii jest za to Kopenhaga, dotychczas bezpośrednio do niej można było dolecieć tylko liniami SAS.

Przypominamy też o bliższych czasowo nowościach na gdańskim lotnisku. Na przełomie marca /kwietnia czeka nas inauguracja lotów m.in. do: Zurychu (Swiss), Berlina (Easy Jet) czy gruzińskiego Kutaisi (Wizz Air).