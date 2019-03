Port Lotniczy Gdańsk. Szczegóły rozbudowy terminala T2. Od czerwca także nowe połączenie Wizz Air do Londynu

Ponad 100 mln zł będzie kosztowała rozbudowa terminala pasażerskiego T2 o dodatkowy pirs. W piątek ruszy przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji, a same prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Powiększony terminal będzie gotowy jesienią 2021 i pozwoli w przyszłości gdańskiemu lotnisku na obsługę (ma to się wg szacunków stać ok. 2035 roku) nawet do 9 mln pasażerów rocznie.

Nowy pirs pozwoli na zwiększenie liczby:

linii centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18

punktów odprawy paszportowej przy odlotach z 6 do 10

bramek odlotowych z 20 do 30

punktów odprawy paszportowej przy przylotach z 8 do 12

karuzel odbioru bagażu z 5 do 9

W ramach inwestycji powstać mają także mają gate'y autobusowe, ponieważ po rozbudowie terminala samoloty ustawiać się będą w dwóch rzędach i do nich autobusami będą dowożeni pasażerowie.

To nie koniec dobrych informacji dla podróżujących samolotami z i do Gdańska. Od 15 czerwca nasz port zyska połączenie linii Wizz Air na lotnisko Londyn Gatwick. Dotychczas z Pomorza do stolicy Wielkiej Brytanii węgierskimi liniami można było polecieć tylko na lotnisko Luton.

Wieczorne loty z Gdańska na Gatwick, w zależności od dnia tygodnia, będą startować w godz. 19:00-20:00, a loty powrotne z Londynu ok. 22:00. Podróż potrwa około 2,5 godziny. Ceny biletów zaczynają się już od 89 złotych.

Dodatkową możliwość podróży do Londynu stanowi Ryanair, który oferuje codzienne loty na lotnisko Stansted.

