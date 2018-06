Pościg ulicami Gdańska zakończył się na al. Hallera Mężczyzna jeszcze dzisiaj najprawdopodobniej usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli i kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Za te przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności. (© KMP w Gdańsku )

Pijany kierowca próbował uciec przed patrolem policji w Gdańsku. Zdarzenie miało miejsce w środę w nocy (27.06.2018).

Policjanci od razu zajechali mu drogę i przez otwarte drzwi auta wyciągnęli kluczyki. Okazało się, że 20-latek, który kierował pojazdem miał niespełna 2 promile we krwi.

Funkcjonariusze zainteresowali siękierowanym autem w okolicach Dworca Głównego PKP. Kierowca ne reagował na próby zatrzymania. Jak informują służby, pościg trwał aż do wiaduktu kolejowego przy alei Hallera.- Po godz. 3 nad ranem policjanci zauważyli pojazd, który wykonywał nie do końca kontrolowane manewry i to wzbudziło ich podejrzenie. Funkcjonariusze ruszyli za samochodem marki Opel, a kierowca nie reagował na policyjne sygnały nakazujące zatrzymanie. Kierowca próbował uciekać i po skręcie w aleję Hallera, niedaleko wiaduktu stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w zaparkowany samochód - powiedziałZe wstępnych ustaleń wynika, że kierowca odpowie za dwa przestępstwa - niezatrzymanie się do kontroli i kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu. Za obydwa wykroczenia grozi kara do 5 lat więzienia.Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.