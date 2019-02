Pościg za recydywistą. Mężczyzna pod wpływem alkoholu uciekał przed policjantami. Miał cofnięte uprawnienia do kierowania

W środę, 20 lutego, przed godziną 17:00 w rejonie skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie i Siennickiej policjanci ruchu drogowego zauważyli dwóch mężczyzn stojących przy samochodach. Kiedy funkcjonariusze podjechali do nich, by sprawdzić co się stało, kierowca bmw wskazał policjantom kierowcę daewoo i powiedział im że mężczyzna jest nietrzeźwy. Na te słowa kierujący daewoo wsiadł do auta i pomimo wyraźnych poleceń policjantów do zatrzymania, zaczął uciekać.

Funkcjonariusze włączyli sygnał świetlne i dźwiękowe i rozpoczęli pościg. Przekazali dyżurnemu komunikat o uciekającym kierowcy i do działań włączyły się inne patrole policji. Kierujący widząc kolejny radiowóz, przyśpieszył i zaczął uciekać ulicą Opłotki. Po kilkuset metrach pościgu na ul. Zawodzie, policjanci zatrzymali 42-latka, który kierował daewoo.

Podczas rozmowy z mężczyzną funkcjonariusze wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Podczas sprawdzania danych kierującego okazało się, że gdańszczanin ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Dalsza kontrola wykazała, że 42-latek figurował w bazie osób poszukiwanych w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Był poszukiwany przez gdański sąd do sprawy kradzieży z włamaniem i niestosowania się do zakazu sądowego, za które sąd orzekł łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat. Ponadto sąd w Gdańsku wydał za mężczyzną list gończy i nakaz doprowadzenia. Zatrzymany gdańszczanin podejrzany jest o popełnienie takich przestępstw jak kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i podrobienie dokumentów.

Podczas przeszukania auta, którym kierował zatrzymany, policjanci znaleźli i zabezpieczyli dwie kradzione tablice rejestracyjne i skradziony na terenie Gdyni telefon. Funkcjonariusze zabezpieczyli też lejek do paliwa, wąż techniczny do benzyny i parę rękawic – przedmioty, które mogły służyć do popełnienia czynu zabronionego.

Policjanci cały czas wyjaśniają okoliczności tej sprawy. 42-letni gdańszczanin został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwieje, najprawdopodobniej usłyszy zarzuty za popełnione przestępstwa niezatrzymania się do kontroli, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i za niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Zgodnie z dyspozycjami sądu mężczyzna zostanie też umieszczony w zakładzie karnym lub areszcie.

