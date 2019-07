Posiadanie psa kłóciło się z wyjazdem na wakacje. Planowali go uśpić. Weterynarze uratowali psa!

W sezonie wakacyjnym liczba porzuconych psów i kotów rośnie nawet o 40 proc. Nagminne są przypadki przywiązywania ich do drzew czy wyrzucania z pędzących samochodów. Są też tacy właściciele, którzy swoje dotychczasowe pociechy podrzucają pod bramy schronisk, które - niestety - szczególnie w tym okresie pękają w szwach.

Paweł Gebert z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt - OTOZ Animals twierdzi, że nie brakuje również takich, którzy „załatwiają sprawę” za pomocą wideł, siekiery czy łopaty.

- Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Zwierząt tego typu czyny są przestępstwami karalnymi do trzech lat pozbawienia wolności, a w sytuacjach kwalifikowanych jako szczególne okrucieństwo do lat pięciu - tłumaczy.

Właściciele 12-letniego yorka, który przed kilkoma dniami trafił do Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej, co prawda prymitywnym okrucieństwem się nie wykazali, ale i tak wywołali oburzenie u weterynarzy. Nalegali bowiem na jego uśpienie.

York co prawda rzeczywiście chorował, ale kontrola lekarska wykazała, że jego schorzenie jest całkowicie wyleczalne. Ciężką chorobą, którą podejrzewali u niego właściciele, okazał się przerost prostaty. Weterynarz zadowolony, że ma dla jego opiekunów dobrą wiadomość, zaczął rozpisywać plan leczenia, który miał być kontynuowany następnego dnia. Tu jednak spotkało go spore zdziwienie: - Tak jak ciężka choroba potrafi wikłać nam różne plany w życiu, tak w tym wypadku jej brak okazał się problematyczny - komentuje to zajście lekarz weterynarii Przemysław Łuczak, który przyjmował czworonoga. - Otóż wszyscy jadą na wakacje! Nie ma komu zostać z psem, a że nadarzyła się piękna okazja, by psa uśpić, to czemu nie skorzystać?