Posłanka PO Agnieszka Pomaska pyta ministra kultury, Piotra Glińskiego w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności

Przypomnijmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o zmniejszeniu dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności o ponad 3 mln zł. Zasygnalizował to prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

W rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Magdalena Mistat, kierownik Działu Promocji i PR ECS, zaznaczyła, że decyzja o zmniejszeniu dotacji jest dla nich zaskoczeniem. - Informacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadeszła drogą mailową w czwartek w późnych godzinach popołudniowych. Będziemy starali się wyjaśnić, dlaczego limit dotacji został zmniejszony i podejmiemy starania, aby w 2019 roku utrzymać dofinansowanie na niezmienionym poziomie. Zwłaszcza, że program na 2019 rok jest niemal gotowy, a głównym motywem programowym jest trzydziesta rocznica upadku komunizmu – mówiła w piątek Magdalena Mistat.

W obszernym oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji MKiDN wskazało tymczasem m.in., że zgodnie z umową o utworzeniu i prowadzeniu ECS, resort zobowiązany jest do corocznej dotacji w wysokości czterech mln zł, a to, że faktycznie przekazywane kwoty były znacznie wyższe, wynikało z dobrej woli ministerstwa.

Teraz jednak „po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku podjęta została decyzja o powrocie do podstawowej kwoty wysokości dotacji podmiotowej dla tej instytucji”. Pozostała suma, 3 mln 146 tys. zł, zostanie przez ministerstwo skierowana na inne cele w Gdańsku.

Głos w sprawie zabrała posłanka PO - Agnieszka Pomaska. Na konferencji zapowiedziała, że do podpisania wspomnianej wcześniej interpelacji zostaną zaproszeni wszyscy posłowie z Pomorza - również parlamentarzyści klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Pełna treść pytań Agnieszki Pomaskiej:

[tabela]

[tr]

[td]

Szanowny Panie Ministrze,

W czwartek, 25 października Europejskie Centrum Solidarności (ECS) otrzymało droga mailową informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmniejszeniu kwoty dotacji podmiotowej na rok 2019 z poziomu 7 mln złotych do 4 mln złotych.

Jest to zaskakująca decyzja, mając na uwadze, iż bieżący rok zbliża się ku końcowi i program Europejskiego Centrum Solidarności na 2019 rok jest niemal gotowy. Według informacji podanych przez Dział Promocji i PR ECS głównym przyszłorocznym motywem programowym jest okrągła, trzydziesta rocznica upadku komunizmu w Polsce.

W uzasadnieniu decyzji Ministerstwo powołuje się na „podejmowane przez ECS działania niezgodne za statutem, mające charakter polityczny”, podając jako przykład kilka konferencji prasowych z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy. Warto jednak przypomnieć, iż Europejskie Centrum Solidarności jest również siedzibą fundacji Instytut Lecha Wałęsy, która w ramach swojej działalności realizuje własne cele, m.in.: „wspieranie procesów decentralizacji państwa i rozwoju różnych form samorządności”.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Dlaczego informacja o decyzji na temat zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej na rok 2019 dla Europejskiego Centrum Solidarności została przekazana zainteresowanej stronie dopiero na dwa miesiące przed końcem roku 2018?

2. Kiedy została podjęta w Ministerstwie decyzja o zmniejszeniu kwoty dotacji podmiotowej na rok 2019 dla Europejskiego Centrum Solidarności?

3. Czy Pan Minister ma świadomość, iż w/w decyzja wpłynie negatywnie na realizację programu Europejskiego Centrum Solidarności na 2019 rok, którego głównym motywem jest okrągła, trzydziesta rocznica upadku komunizmu w Polsce?

4. Jakie działania ma zamiar podjąć Ministerstwo by umożliwić Europejskiemu Centrum Solidarności realizację programu na rok 2019, który niesie ważny społecznie i historycznie walor edukacyjny?

5. Czy zdaniem Pana Ministra Europejskie Centrum Solidarności powinno ingerować w misję realizowaną przez Instytut Lecha Wałęsy, który w ramach swojej działalności „wspiera procesy decentralizacji państwa i rozwój różnych form samorządności”?

6. Czy zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej na rok 2019 jest pewnego rodzaju sankcją dla Europejskiego Centrum Solidarności za umożliwienie różnym podmiotom – m.in. Instytutowi Lecha Wałęsy – realizowania swojej działalności? Jeśli tak, czy Ministerstwo dostrzega możliwość realizacji w/w sankcji w inny sposób?[/td]

[/tr]

[/tabela]

