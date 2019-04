Poszukiwany, nietrzeźwy i z trzema zakazami chciał uniknąć kontroli - został zatrzymany

Wczoraj o godz. 08:45 na ul. Siennickiej policjanci gdańskiej drogówki, podczas czynności służbowych na punkcie kontroli trzeźwości, zauważyli kierującego volkswagenem, który widząc policyjny radiowóz, zaczął zawracać. Funkcjonariusze ruszyli za mężczyzną w pościg i po kilku minutach na ul. Przetocznej zatrzymali kierowcę volkswagena do kontroli. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości i tożsamość mężczyzny. Okazało się, że 38-latek z Gdańska, który kierowała autem, miał w wydychanym powietrzu 0,7 promila alkoholu. Dodatkowo ciążyły na nim trzy aktywne zakazy sądowe prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, które obowiązują go do października 2021 r.

Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnej bazie danych okazało się, że gdańszczanin jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Samochód nietrzeźwego kierowcy został odholowany na strzeżony parking, a 38-letni kierowca został zatrzymany i doprowadzony na pobliski komisariat Policji.

Złamanie zakazu sądowego to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności i utratą uprawnień do kierowania.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: