Potężny niewybuch w Gdańsku: 60 cm długości, kaliber 152 milimetry. Ewakuacji nie było. Saperzy wywieźli go na poligon

O zdarzeniu poinformował nas Czytelnik, Pan Marcin: - Od jakiegoś czasu przy kamienicach na ul. Waryńskiego 13, 14, 15 prowadzone są prace budowlane i powstają nowe miejsca parkingowe. Robót zaprzestano wczoraj około godziny 13. Nikt nie został o niczym powiadomiony. Nie było żadnej ewakuacji. A dziś rano około godz. 8 wywieziona została bomba czy niewybuch, co zresztą widać na zdjęciach – usłyszeliśmy.

Jego sygnał potwierdza asp. szt. Mariusz Chrzanowski odpowiedzialny za kontakt z mediami w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Około godziny 13.30 otrzymaliśmy wczoraj zgłoszenie o odnalezieniu tego niewybuchu. Był to pocisk artyleryjski, najprawdopodobniej pozostałość z okresu II Wojny Światowej. Kaliber 152 milimetry, 60 centymetrów długości. Około godz. 9 został dziś rano zabrany na poligon przez saperów, którzy będą go tam neutralizować. Ewakuacji nie było. Być może policjanci chodzili i rozmawiali z mieszkańcami tłumacząc by ograniczyli wychodzenie z domów – tłumaczy funkcjonariusz KMP w Gdańsku.

Niewybuch w centrum Gdańska, 14.02.2018