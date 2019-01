Powiat gdański: 23-latek zmarł po zażyciu narkotyków. 15-latka walczy o życie

6 października policja otrzymała zgłoszenie o reanimacji dwóch młodych osób w Jankowie Gdańskim, gmina Kolbudy.

- Zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymaliśmy 6 października po godzinie 15. Dotyczyło reanimacji dwóch młodych osób - kobiety i mężczyzny w miejscowości Jankowo Gdańskie - mówi Jakub Radziwilski z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. - Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, które wykonywało reanimację tych dwóch osób. Nie odzyskali oni przytomności i zostali odwiezieni do szpitala w Gdańsku. Ustaliliśmy, że oboje byli mieszkańcami powiatu gdańskiego. Mężczyzna w wieku 23 lat,kobieta - 15 lat..

Policja zabezpieczyła w trybie procesowym krew do badania i przesłuchała osoby z najbliższego otoczenia. - Dwa dni później, 8 października, 23-latek zmarł - dodaje rzecznik pruszczańskiej policji.

Jak poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, po zdarzeniu chłopak oraz dziewczyna zostali zabrani do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Mężczyzna zmarł 8 października. Śledczy podają, że wstępnie wyniki wykazały, że mogło być to spowodowane zażyciem amfetaminy, ale czy tylko - to zostanie ustalone w toku postępowania.

Prok. Wawryniuk powiedziała, że na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok zmarłego. W sprawę zaangażowany będzie także toksykolog. Ustalane będzie również co zażyła dziewczyna.

Na miejscu zabezpieczono substancje nieznanego pochodzenia, które zostaną przebadane.

