Powstaje już ósmy budynek centrum biznesowego, dzięki któremu deweloper dostarczy na trójmiejski rynek kolejne 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej najwyższej jakości. Inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca 2019 roku.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

W budowie są dziś więc jednocześnie budynki siedem, o powierzchnii osiem. Na rynek biurowy trafi więc w sumie ponad 50 tys. metrów kwadratowych., ma zostać oddany do użytku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku. „Siódemka” zaprojektowana została jako zielony, biofiliczny budynek. Biura zapewnią pracownikom optymalne warunki pracy. Projektowanie biofiliczne to nic innego jak założenie, że do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje fizycznego kontaktu z naturą. W „siódemce” będą otwierane, przestronne okna i uchylne elementy elewacji oraz ulokowane na każdym piętrze biurowca, wypełnione roślinnością loggie, tarasy i galerie zewnętrzne.Dwa dodatkowe tarasy znajdą się na dachu.Oba powstające budynki zostaną ze sobą połączone, inwestorzy dostaną więc do dyspozycji przestrzeń biurową sięgającą, na jednej kondygnacji, blisko 4 tysięcy metrów kwadratowych.Na ukończeniu jest także, najwyższy budynek na północy kraju, który wraz z iglicą będzie liczył 180 metrów wysokości. Niższe z 35 kondygnacji naziemnych są już zagospodarowane przez najemców. Całość ma być gotowa w listopadzie 2018 roku.to w tej chwili jedno z najdynamiczniej rozwijających się centrów biznesowych w Polsce.Inwestorem kompleksu jest znany trójmiejski przedsiębiorca. Należąca do niego firma kupiła także działkę po drugiej stronie al. Grunwaldzkiej, na której znajduje się Centrum Handlowe Familia.