Powstaje nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zakończenie budowy zaplanowano na drugą połowę 2019 roku

Budynek będzie przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek ma już wykonane fundamenty, ściany piwnic z hydroizolacją i izolacją termiczną, strop nad piwnicą z instalacjami podposadzkowymi, ściany parteru oraz strop nad parterem (oprócz auli). Realizowana jest obecnie konstrukcja budynku oraz instalacje ulegające zakryciu. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace budowlano-montażowe.

– Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wiąże się z możliwością wykształcenia większej liczby informatyków, zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT. W nowym skrzydle naszego wydziału kształceni będą informatycy na studiach o profilu praktycznym. Program powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora IT od lat obecnymi w życiu naszego wydziału – powiedział podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego prof. Piotr Bojarski, dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym, jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni.

