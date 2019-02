Powstańców Warszawskich: konkurs zakończony, ale nie wybrano zwycięskiej koncepcji

W zamkniętym konkursie, w którym uczestniczyło siedem zaproszonych przez organizatorów doświadczonych biur architektonicznych, nie wyłoniono zwycięzcy. Drugie miejsce zdobyły ex aequo koncepcje pracowni Rayss Szymański Architekci z Gdańska oraz SAMI Architekci z Warszawy.

- Przyjęta koncepcja opracowania wizji inwestycji podkreśla rangę osiedla, które będzie tworzyło tkankę miejską w prestiżowej lokalizacji graniczącej ze Śródmieściem. Wszystkie nadesłane prace zawierały ciekawe rozwiązania, jednak żadna z nich nie spełniła w pełni naszych oczekiwań - mówi Mikołaj Konopka, prezes zarządu Euro Stylu. - Prace najbliższe ideału, pod względem proponowanych rozwiązań urbanistycznych, są do siebie podobne, zdobyły też podobną liczbę punktów. Obie koncepcje są bardzo spójne. Widać, że towarzyszy im konkretna idea, zaś przyjęte rozwiązania są bardzo przyjazne przyszłym mieszkańcom.

Gdańsk okiem gdańszczan

Założenie urbanistyczne pracowni Rayss Szymański Architekci z Gdańska oparte jest na zabudowie kwartałowej. Wzdłuż zamykających działkę ulic zewnętrznych miałaby powstać zabudowa pierzejowa, nawiązująca skalą, stylem, charakterem i rodzajem zastosowanych materiałów (chodzi m.in. o dachy dwuspadowe, ceglane fasady) do istniejącej charakterystycznej zabudowy ul. Powstańców Warszawskich w sąsiedztwie. Natomiast we wnętrzu kwartału główna oś prowadzić miałaby przez plac miejski i aleję ku wieży widokowej, z której rozpościera się widok na panoramę Gdańska. Ta część zabudowy planowanego osiedla ukształtowana została tak, by bryły budynków nie przytłaczały swoją wielkością zabudowy „frontowej”. Cegła jako element przewodni spaja całe założenie.

- Zminimalizowanie ruchu kołowego na rzecz komunikacji pieszej powoduje, że jest to idealne miejsce do zamieszkania, w którym wyraźnie oddzielone są strefy publiczne od półprywatnych i prywatnych - mówi Łukasz Rayss.

Ważnym elementem jest przyroda „wlewająca” się do projektowanego kompleksu z parku rekreacji stworzonego wśród zadrzewionych wzgórz. Poza estetyką pełni ona rolę zielonej infrastruktury, wpisującej się w model nowocześnie funkcjonującego miasta.

Gdańsk widziany z zewnątrz

Pracownia SAMI Architekci z Warszawy podjęła próbę stworzenia miejsca do życia, odpowiadającego potrzebom współczesnego mieszkańca miasta. Nie oznacza to odcięcia się architektów od historycznego kontekstu miejsca. Według tej koncepcji osiedle jest założeniem starającym się czerpać z okolicznych wzorców przestrzennych, jak również wcielać nowe rozwiązania, urozmaicające okolicę.

W tym projekcie zabudowa jest bardziej zróżnicowana: od ul. Legnickiej zaprojektowano wolno stojące bliźniaki, domy w pierzei ul. Powstańców Warszawy nawiązują do sąsiedniej zabudowy – ceglanych kamienic, a kwartały wewnętrzne to nowoczesne budynki o zmiennych wysokościach, z tarasami pozwalającymi na podziwianie gdańskich panoram.

Koncepcja przewiduje utworzenie dwóch głównych placów wejściowych: architekcie zaprojektowali oba w formie wznoszących się, ujętych w murki zielonych tarasów. Różnicę wysokości pokonują schody terenowe wraz z pochylniami. Okalający osiedle teren zielony, atrakcyjny ze względów krajobrazowych, według pracowni SAMI Architekci powinien zostać wykorzystany jako miejsce relaksu i odpoczynku, a także przestrzeń integrująca lokalne społeczności.

- Położone na stoku morenowego wzniesienia miejsce posiada ogromne walory krajobrazowe, które wykorzystuje piętrząca się architektura osiedla. Wszystko po to, by z lokali mieszkalnych otwierały się piękne widoki na miasto - mówi autor projektu.

Co dalej?

Osiedle u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej położone jest w niewielkiej odległości od historycznego centrum Gdańska, a jednocześnie w sąsiedztwie terenów zielonych, rozciągających się na zboczach wzniesień morenowych. To wyjątkowa lokalizacja, wyeksponowana i atrakcyjna, jej zagospodarowanie będzie miało duże znaczenie dla całego kształtu Śródmieścia. Dlatego deweloper przywiązuje dużą wagę do opracowania spektakularnego projektu. Brak rozstrzygnięcia w konkursie nieco sytuację skomplikował. Teraz projektanci opracują koncepcje uwzględniające uwagi inwestora, które zostaną ponownie ocenione. Działający w ramach grupy Dom Development gdański deweloper – firma Euro Styl - wybierze wówczas biuro projektowe, które będzie odpowiedzialne za finalny kształt inwestycji.

Pieniądze za szkołę na szkołę

Firma Euro Styl kupiła teren miejski o powierzchni ok. 42 tys. m kw. na Siedlcach na licytacji we wrześniu ubiegłego roku za 70 130 tys. zł. Ponieważ na działce znajdują się zabudowania po wspomnianym Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych – już wcześniej zapadła decyzja, że środki ze sprzedaży gruntu zostaną przeznaczone na realizację obiektów dla gdańskiej oświaty na terenach nowo budowanych osiedli, które są w wielu przypadkach pustynią pod tym względem. Jak podaje portal miejski - trwa realizacja trzech nowych budynków szkolnych przy ul. Jabłoniowej (sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe - z salą gimnastyczną, aulą widowiskową, biblioteką, jadalnią), a także boiska i placu zabaw.

Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe, a w pobliżu powstaje droga wraz z chodnikami. Wszystko po to, by rok po sfinalizowaniu transakcji, we wrześniu 2019 roku, w szkole podstawowej naukę mogło rozpoczęć 750 dzieci i młodzieży z okolicznych osiedli.

Warto wspomnieć, że kilka tygodni po tym przetargu odbył się następny, na którym kolejną działkę w okolicy ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej kupiła inna firma deweloperska – Robyg. Trwają przygotowania do budowy kolejnego osiedla mieszkaniowego. Realizacja dwóch tak dużych inwestycji, zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, będą okazją do uporządkowania zaniedbanego fragmentu Śródmieścia.

