Pożar na terenach Stoczni Gdańskiej wybuchł we wtorek, 17.07.2018. Kłęby dymu i swąd spalenizny unosi się nad śródmieściem Gdańska. Pali się hala magazynowa w stoczni Nauta.

#Gdańsk, ul. Niterow - #pożar magazyn na terenie stoczni, cała gala w ogniu, 0 podzkodowany h, zadysponowano 13 🚒 #PSP pic.twitter.com/s10LUmyHUN — KW PSP Gdańsk 🇵🇱💯 (@KW_PSP_GDANSK) July 17, 2018

Pożar na terenach Stoczni Gdańskiej 17.07.2018 - mapa:

w sprawie pożaru budynku magazynowego znajdującego się na terenie Zakładu Nowych Budów w Gdańsku:Niewykluczone, że akcja gaśnicza potrwa jeszcze od godziny do dwóch.Na miejsce ma przybyć statek gaśniczy. W akcji bierze udział także kontenerowiec z pianą. Ta druga jednostka ma pomóc w odcięciu dopływu tlenu (palą się farby i lakiery). Z kolei statek gaśniczy może dostarczyć dużą ilość wody. Jak słyszymy od strażaków - w rejonie pożaru jest niewiele hydrantów.We wtorek, 17 lipca 2018 r., o godzinie 12 pojawił się dym nad terenami stoczniowymi.- Ogień wybuchł w magazynie przy ul. Niterów - informuje- Płonie hala magazynu, w której znajdują się m.in. farby. Zadysponowano 13 zastępów straży pożarnej. Na razie brak informacji o osobach poszkodowanych.W związku z dużym zadymieniem powietrza spowodowanym pożarem magazynu z materiałami chemicznymi na terenach stoczniowych w Gdańsku, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed przebywaniem w rejonach zadymionych. Do czasu całkowitego oczyszczenia powietrza nad Gdańskiem, zaleca się zamknięcie okien we wszystkich budynkach w których przebywają ludzie.Krystyna Szymańska z Fundacji Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej również ostrzega:- W stoczni palą się m.in. farby i rozpuszczalniki. Wprawdzie nikt nie robi obecnie pomiarów zanieczyszczenia powietrza, ale ze względu na północny kierunek wiatru należałoby przestrzec mieszkańców Gdańska przed otwieraniem okien.- Prosimy mieszkańców Gdańska o prewencyjne zamknięcie okien - dołączają do apelu urzędnicy miejscy. - Jest to związane z gaszonym już pożarem w stoczni Nauta.