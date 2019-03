"Pozdrowienia do więzienia". Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów z Gdańska za posiadanie narkotyków [zdjęcia]

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Gdańska w związku z posiadaniem środków odurzających. Jeden z nich miał na sobie bluzę z napisem "pozdrowienia do więzienia". - Mężczyźni usłyszeli zarzuty. O dalszym losie jednego ze sprawców zadecyduje sąd, ponieważ posiadał znaczną ilość narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi im odpowiednio do 3 i do 10 lat pozbawienia wolności - poinformował asp sztab Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.