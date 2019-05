Kokosanka Takie imię wybraliście spośród propozycji Opiekunów naszych pingwinów. - informuje na swoim profilu w mediach społecznościowych gdańskie zoo.

Jakie były inne propozycje? Blanka, Śnieżynka, Albi, Białka i Kokosanka. Okazuje się, że to ostatnie imię najbardziej przypadło do gustu. Ten niezwykle rzadki okaz wykluł się z wykluł się z jaja 14 grudnia 2018 roku. To unikat na skalę światową, więc gdańskie zoo chwali się tym skarbem.