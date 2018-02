Trzy czwarte absolwentów Politechniki Gdańskiej uważa, że studia zapewniły im solidne podstawy do wykonywania pracy zawodowej. Ponad połowa studentów znajduje pracę od razu po zakończeniu studiów .

Okazuje się, że w momencie przeprowadzania badania (czyli jeszcze w ubiegłym roku) 85,6 proc. ankietowanych absolwentów pracowało, z czego 57,3 proc. znalazło zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej podzielił się najświeższymi wynikami badań dotyczących tego, jak potoczyła się przyszłość osób, które ukończyły tę uczelnię.Zdecydowana większość ankietowanych pracowała w oparciu o umowę o pracę (81,7 proc.), a w dalszej kolejności w oparciu o umowę cywilnoprawną lub prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Absolwenci PG są często zatrudniani przez liczące się podmioty. Prawie połowa respondentów pracowała w dużych przedsiębiorstwach, liczących 250 i więcej pracowników.- Wyniki badań mogą dawać powody do satysfakcji. Warto zaznaczyć, że kompetencje osób, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej, znajdują potwierdzenie w niezależnych rankingach, takich jak Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, mierzące wysokość zarobków absolwentów uczelni technicznych - mówi prof.Ponad połowa absolwentów zadeklarowała, że wykonywana przez nich praca jest zgodna z kierunkiem kształcenia, a co trzeci określił ją jako „częściowo zgodną”.Politechnika zapytała także firmy o to, jak one oceniają absolwentów PG. 52,9 proc. pytanych przedsiębiorców dobrze oceniło przygotowanie absolwentów PG do zajmowanego stanowiska pracy, a 23,6 proc. określiło je jako bardzo dobre. Jeszcze korzystniej przedstawia się ocena wiedzy teoretycznej absolwentów - dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją ponad 84 proc. pracodawców.- W woj. pomorskim, na obszarze którego pracuje większość naszych absolwentów, występuje grupa zawodów deficytowych, w których podaż pracy nie jest w stanie sprostać popytowi na pracowników. Kwalifikacje do wykonywania wielu z nich, m.in. z obszaru informatyki czy branży budowlanej, uzyskać można właśnie w toku studiów na Politechnice Gdańskiej - zaznacza dr