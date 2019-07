Prace naprawcze na Moście Wantowym w Gdańsku - lipiec 2019. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, są utrudnienia dla kierowców

Na czas robót zmieniona została organizacja ruchu w tym miejscu, stąd tworzące się korki.

- Jezdnie mostu w obu kierunkach zostały zwężone z dwóch do jednego pasa ruchu. W pierwszej kolejności wyłączone z ruchu zostały pasy szybkiego ruchu (lewe pasy). Po zakończeniu pierwszego etapu prace prowadzone będą z wyłączeniem prawych pasów. Należy podkreślić, że jezdnie wyłączone z ruchu będą na odcinku ok. 400 metrów (nie na całej długości). W obrębie robót będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prosimy o ostrożność – apelują przedstawiciele gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Jak informują dalej urzędnicy, dylatacja mostu (połączenie drogi i konstrukcji obiektu) jest przebudowywana w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa kierowców.

- Obecne urządzenie dylatacyjne po prawie dwudziestu latach eksploatacji jest bardzo wysłużone i ulega coraz częstszym awariom. Realizowana przebudowa pozwoli je wyeliminować co poprawi bezpieczeństwo zarówno konstrukcji, jak i kierowców – podsumowuje ZDiZ w Gdańsku.