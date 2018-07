Czekają nas kolejne prace torowe na Chełmie w weekend, stąd czasowe zmiany na liniach 2, 6, 11, 63 To kolejny etap regulacji i napraw torowisk prowadzonych w różnych częściach miasta od początku lipca. Na czas prac uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii T1.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Dokładnie - jutrzejsze ( sobota 7 lipca) prace torowe będą prowadzone będą prace torowe na skrzyżowaniu al. Sikorskiego i ul. Witosa. Dlatego podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu tramwajów od przystanku Śródmieście SKM do Łostowice Świętokrzyska.Trasy linii 2 i 6 zostaną skrócone do Śródmieście SKM, te o numerze 11 w ogóle nie będą jutro kursować. W zamian za tą linię "szóstki" będą jeździć z większą częstotliwością. Tramwaje wakacyjnej linii 63 zamiast do Łostowic Świętokrzyskiej, od przystanku Dworzec Główny tramwaje pojadą przez Hucisko, Nowe Ogrody, Kartuską do pętli Siedlce.Dworzec Główny – Wały Jagiellońskie – Śródmieście SKM - Armii Krajowej – Sikorskiego – Witosa – objazd wyspy centralnej Łostowicka/Havla - Havla – Łostowice ŚwiętokrzyskaŁostowice Świętokrzyska – Havla – Witosa – Sikorskiego – Armii Krajowej – Śródmieście SKM - Wały Jagiellońskie – Dworzec Główny.