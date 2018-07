„Biedroneczki dają złotóweczki” to akcja charytatywna, zainicjowana przez i wśród pracowników sieci Biedronka, której celem jest zbiórka funduszy dla podopiecznych domów dziecka, którzy nie mogą liczyć na rządową pomoc ani w postaci programu 500 +, ani w postaci 300 zł w ramach programu „Dobry start”.

Jeśli każdego miesiąca te 11 tys. osób wpłaci choćby po symbolicznej złotówce, to każdego miesiąca do któregoś domu dziecka trafi 11 tys. zł.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

- Szukaliśmy szczytnego celu, w który moglibyśmy się zaangażować. Jedna z pracownic Biedronki, która wychowywała się w domu dziecka, opowiedziała, jak dostała od swoich opiekunów 7 zł kieszonkowego na wyjazd rehabilitacyjny, trwający 30 dni. W związku z tym, że dzieci z domów dziecka nie mogą liczyć na pieniądze ani z programu 500 +, ani z programu 300 +, postanowiliśmy, że nasza pomoc popłynie właśnie do nich. W akcji jak na razie bierze udział grupa ok. 11 tys. osób - byłych i obecnych pracowników – opowiada- Chcemy pokazać, że pracownicy handlu to nie są osoby, które tylko czegoś chcą i walczą o coś dla siebie, ale są to osoby, które potrafią się też dzielić. Każdego miesiąca po wypłatach będziemy przez ok. tydzień prowadzić zbiórkę. Następnie będziemy losowo wybierać domy dziecka – mówi dalej Robert Jacyno. - O dzieciach z domów dziecka tak naprawdę nikt nie pamięta. One same nie wyjdą na ulice, a ich rodzice nie pójdą protestować w Sejmie. W całej Polsce jest ich ok. 37 tys. Nie chodzi absolutnie o politykę, nie jest to też akcja związków zawodowych. Uważamy, że dzieci z domów dziecka są najbardziej wykluczoną grupą społeczną, świadczenia z programu 500 + mogą zgodnie z prawem pobierać nawet zamożni rodzice, a dzieci, które w wieku 18 lat opuszczają domy dziecka, zostają z niczym – podsumowuje.