Około 30 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało maila z pogróżkami oraz wezwaniem do zapłacenia haraczu. Jak się okazuje - to groźny spam, który trafił do skrzynek wielu Polaków. Przedstawiciele placówki zastrzegają, że wdrożono "odpowiednie procedury informatyczne".

O sprawie rozsyłanej wiadomości poinformował portal niebezpiecznik.pl. Nadawca cytowanego przez serwis maila pisze, że od września ubiegłego roku "podsłuchuje wszystkie rozmowy" czy ma dostęp "do wszystkich SMS, komunikatorów i haseł kont internetowych, jak również do historii przeglądanych stron".Odbiorca - by powstrzymać rzekomego posiadacza danych przed "pójściem na policję" ma do niego zadzwonić i przygotować się "na spory wydatek". Dziennikarze niebezpiecznik.pl uspokajają jednak, że można spać spokojnie. Nikt danych nie wykradł.Jak się dowiedzieliśmy, podobna "korespondencja" trafiła do pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdziła to- Jak wynika z wstępnych danych, maila otrzymało około 30 pracowników UG w dniu 28 czerwca - poinformowała nas. Dodała, że do wszystkich pracowników UG wysłano maila z ostrzeżeniem.- Wdrożyliśmy także odpowiednie procedury informatyczne, które wspomogą wyeliminowanie tego problemu - kończy dr Beata Czechowska-Derkacz.