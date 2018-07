Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, że postępowanie prowadzone przez gdańską prokuraturę toczy się w sprawie sposobu wykorzystywania samochodu służbowego przez zastępcę dyrektora ds. utrzymania dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

O możliwym nadużyciu poinformowali nas pracownicy ZDW Gdańsk i Rejonów Dróg Wojewódzkich. W liście skierowanym do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" wskazują m.in., że mają już dosyć sytuacji tam panującej.Sprawdziliśmy sygnał. Faktycznie w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, prowadzone jest postępowanie "w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wykorzystanie będącego w jego dyspozycji pojazdu służbowego do celów prywatnych".Potwierdził tę informację prokurator, który poinformował, że zostało ono wszczęte 23 kwietnia tego roku i prowadzone jest "w sprawie".Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku - jak czytamy na oficjalnej witrynie - jest "jednostką budżetową podlegającą Zarządowi Województwa Pomorskiego. ZDW wypełnia funkcję zarządu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, z zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg". Co o sprawie sądzą więc przedstawiciele UMWP?podkreśla, że UMWP "na bieżąco współpracuje w toku prowadzonego postępowania i oczekuje na jego wynik."- W efekcie kontroli przeprowadzonej przez pracowników UMWP stwierdzono wykorzystywanie przez ww. pracownika ZDW samochodu służbowego do celów prywatnych - mówi. I dodaje: - Mając na uwadze nieprawidłowe działania pracownika, dyrektor ZDW, jako jego zwierzchnik służbowy, podjął decyzję o ukaraniu go karą porządkową w formie nagany, co zostało odnotowane w aktach osobowych pracownika.tłumaczy,że "zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora ZDW pracownik został zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdów w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych".- Wysokość kosztów określono na zasadach przyjętych przy ustalaniu należności z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych - słyszymy odUrzędniczka zaznacza, że "należność została ustalona", w związku z czym wystawiono notę księgową obciążającą pracownika kwotą 3907,60 zł.- Należność wynikająca z noty księgowej została w całości uregulowana - mówiI podsumowuje: - Prawidłowość sposobu ustalenia kosztów wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika ZDW, zostanie dodatkowo zweryfikowana podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników UMWP.