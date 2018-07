Kolejki w sklepach, puste półki - to tylko jedna strona minionego ustroju, bo nie wszystko z czasów PRL-u źle się kojarzy. W pamięci pozostały zwłaszcza różnorakie gadżety - często były to sprzęty gospodarstwa domowego, które okrzyknięte były niezawodnymi i gdyby nie wiek, służyłyby po dziś dzień. Pralka Frania, wentylator Zefir, telefon, radio, fiat 126 p. Pamiętacie? Zobaczcie galerię. Może któreś macie jeszcze do dziś?

