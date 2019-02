Prawie sto nowych autobusów od Mercedesa na ulicach Gdańska w ciągu roku. Podpisano umowę na dzierżawę kolejnych 48 pojazdów [zdjęcia]

Po raz pierwszy w historii gdańskiej komunikacji władze zdecydowały się na dzierżawę taboru. Wynajem, według zapewnień producenta najnowszych w tej chwili na świecie autobusów Mercedes Citaro, na okres ośmiu lat wraz z obsługą techniczną będzie kosztować ponad 117 mln zł brutto (ok. 95,4 mln netto).

- Zależy nam na tym, by nasze autobusy były zawsze gotowe do jazdy bez konieczności angażowania pracowników GAiT i co też ważne zatrzymywania pojazdów do naprawy. To jest główny atut i idea dzierżawy - mówił na środowej uroczystości podpisania umowy najmu Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

- Z modelu dzierżawy taboru korzystają zakłady komunikacji miejskiej w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Sprawdzimy go także u nas, podążając za współczesnym trendem sharing economy, według którego właśnie używanie, nie posiadanie, jest bardziej ekonomicznym jak i efektywnym sposobem gospodarowania - dodawał wiceprezydent ds. komunikacyjnych Gdańska Piotr Borawski.

- Autobusy są produkowane w fabryce w Mannheim. Jest to dla nas szczególne miejsce, dlatego że w 1886 roku to właśnie w Mannheim Carl Benz opatentował pierwszy samochód świata - tzw. trójkołowiec. To od niego rozpoczęła się historia motoryzacji i to od tego pojazdu wywodzi się nie tylko samochód osobowy ale też ciężarówka i autobus. Chciałbym wykorzystać tę okazję i przekazać na ręce pani prezydent replikę tego trójkołowca. Od tego rozpoczęła się historia motoryzacji, to od tego może rozpoczniemy historię najmu przez Gdańsk autobusów Mecedes Benz. – mówił, wręczając Aleksandrze Dulkiewicz model trójkołowca Artur Konarski Prezes Zarządu EvoBus Polska Sp. Z o.o.