Surowsze przypisy dla młodych kierowców mogą być przesunięte w czasie. Związane są z wejściem w życie drugiej części systemu CEPiK 2.0 dotyczącej centralnej ewidencji kierowców.

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa „przesunięcie terminu wejścia w życie rozbudowanej ewidencji kierowców". Informacje potwierdził w rozmowie z Motofaktami Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.- Wyciągnęliśmy wnioski i nie chcemy powtórki z tego, co wydarzyło się przy uruchomieniu pierwszej części CEPiK 2.0 dotyczącej ewidencji pojazdów - zaznacza. Przypomnijmy, że wielu kierowców miało problem z rejestracją samochodów, gdyż system działał wadliwie.To już kolejne opóźnienie, a ostatnio planowano, że zmiany wejdą w życie 4 czerwca 2018 roku. Nie jest pewne o ile zostaną przesunięte, gdyż trwają niezbędne analizy.Młody kierowca to osoba, która uzyskała prawo jazdy w ciągu ostatniego roku. Liczy się data odebrania prawa jazdy. Dopuszczalne punkty karne dla młodego kierowcy to 20. Po przekroczeniu tego limitu w ciągu roku od odebrania prawa jazdy, traci się uprawnienia do kierowania pojazdami. Obecnie nowy kierowca nie uczestniczy w kursie doskonalenia jazdy. Po odebraniu prawa jazdy może pracować jako kierowca. Nie musi oznaczać pojazdu jakim się porusza naklejką z zielonym listkiem.Dwuletni okres próbny będzie dotyczył wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Posiadanie innych kategorii prawa jady nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.W okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem od momentu zdania egzaminu kierowca będzie musiał wziąć udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia teoretyczne będą obejmować m.in. przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Podczas szkolenia praktycznego, kierowcy wskazane zostaną niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości. Szkolenie teoretyczne ma kosztować 100 zł. Godzinna część praktyczna to wydatek 200 zł