Prawomocny wyrok w procesie za „esbeków”: Solidarność ma przeprosić KOD i zapłacić na WOŚP

Związek zawodowy ma prawomocnym orzeczeniem opublikować przeprosiny dla Komitetu Obrony Demokracji i wpłacić 10 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W sprawie chodziło o głośne oskarżenie na temat rzekomych „esbeków” wśród prominentnych działaczy KOD – jak ocenił sąd - nieprawdziwe.

- Dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie rzecz oceniając przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie jej zadań – tłumaczył w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Jarosław Zawrot, który zaznaczył, że Komitet Obrony Demokracji jako stowarzyszenie nie może odpowiadać za osoby, które nie są jego członkami nawet, jeśli deklarują się one jako sympatycy KOD i popierają jego działania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, od którego odwołali się związkowcy opisywaliśmy tutaj, tak jak meritum sporu.

Warto przypomnieć, że sąd I instancji nakazał NSZZ „Solidarność” by wpłacił 10 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz przez miesiąc na swojej stronie internetowej i jednokrotnie na okładce „Tygodnika Solidarność” publikował komunikat:

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przyznaje, że w treści stanowiska nr 3/17, przyjętego przez Prezydium Komisji Krajowej w dniu 17 sierpnia 2017 roku, zawarł gołosłowne i nieprawdziwe zarzuty, jakoby prominentni działacze Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie uczestniczyli w działaniach aparatu represji PRL jako funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, tajni współpracownicy tej Służby oraz byli licznymi przedstawicielami resortowej PRL-owskiej nomenklatury. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „S” przyznaje, że swym działaniem naruszył dobre imię i reputację Stowarzyszenia KOD, narażając Komitet na utratę zaufania społecznego niezbędnego do realizacji jego celów statutowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „S” przeprasza za wystąpienie Prezydium Komisji Krajowej, zobowiązując się nie dopuścić do podobnych incydentów w przyszłości”.

Jedyną modyfikacją w stosunku do tamtego orzeczenia wprowadzoną przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku było usunięcie fragmentu po ostatnim przecinku „[…] zobowiązując się nie dopuścić do podobnych incydentów w przyszłości”. To stwierdzenie byłoby bowiem nieprecyzyjną i trudną do weryfikacji deklaracją na przyszłość, którą w dodatku uznać można za ograniczenie wolności wypowiedzi.

- Wyrok przyjęliśmy z ulgą i wielkim zadowoleniem, chociaż też przyznaję, że takiego wyroku się spodziewaliśmy. My w wolne, niezależne i niezawisłe sądy ciągle wierzymy. Natomiast to co mocno chcielibyśmy podkreślić: ten wyrok to nie jest tak naprawdę triumf Komitetu Obrony Demokracji nad „Solidarnością”, ten wyrok dla nas i dla wszystkich ludzi, którzy na niego czekali to jest triumf prawdy nad kłamstwem. To jest też triumf przyzwoitości nad hipokryzją i nad obłudą – komentowała Magdalena Filiks, p.o. przewodniczącej zarządu głównego stowarzyszenia KOD. - Dzisiaj w Polsce kłamie premier, kłamie rząd, kłamią ministrowie, kłamią senatorzy, a przede wszystkim – co jest najgorsze, kłamie telewizja, która kiedyś była publiczną, a dziś jest telewizją rządową – dodała zastrzegając, że kłamcy czują się dziś w Polsce bezkarni.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność ani ich pełnomocnik nie pojawili się na ogłoszeniu orzeczenia.

