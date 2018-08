Za zamkniętymi drzwiami odbyło się we wtorek w Gdańsku spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego ze związkowcami z Solidarności. Rozmowy dotyczyły m.in. podwyżek płac w państwowej sferze budżetowej.

- To nie jest tak, że Solidarność organizuje swoje działania przeciwko komuś. Do każdej sprawy podchodzimy merytorycznie. Przede wszystkim chcemy rozmawiać, negocjować, ponieważ w naszej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia, aby trzeci rok z rzędu zjednoczona prawica blokowała podwyżki w sferze budżetowej - mówi dalej Lewandowski. - Mamy świadomość ogromnych zaległości i długiej kolejki oczekiwań, ale przy tak dobrej kondycji gospodarki, nie ma dziś uzasadnienia, aby dalej mrozić podwyżki w sferze budżetowej - dodaje.



- Podczas posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania jej członkowie przyjęli stanowisko, mówiące o wielkim niezadowoleniu z postępów rozmów z panią minister Zalewską. Liczymy na to, że jeszcze uda nam się przekonać panią minister do tego, że nasze postulaty są słuszne - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Olga Zielińska, rzecznik oświatowej Solidarności.

Spotkanie poświęcone problemom, niepokojących związkowców,, zaproponowałjuż kilka tygodni temu. Do rozmów doszło wczoraj, podczas nadzwyczajnych obrad- Mamy trzy postulaty, a właściwie żądania - mówił przed rozpoczęciem spotkania. - Pierwsze dotyczy 12 proc. wzrostu nakładów na podwyżki w państwowej sferze budżetowej, drugie - wzrostu płacy minimalnej o 8,5 proc., a więc do kwoty 2278 zł i ostatnie - odmrożenia, odblokowania kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Jest to kwota, od której nalicza się odpis, który jest w zakładach pracy, gdzie istnieje fundusz socjalny , z którego potem pracownicy mają wypłacane świadczenia i różnego rodzaju zapomogi. Gdyby postulat ten został zrealizowany, oznaczałoby to wzrost rocznie po 300 zł na jednego pracownika. Są to duże, ważne oczekiwania, a obecność prawie połowy rządu pokazuje, że jest to również poważny problem dla rządu - dodał.Rzeczywiście, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim do Gdańska przyjechały takżeMinister Zalewska pojawiła się na spotkaniu ze związkowcami nie bez przyczyny. Jej przyjazd do Gdańska to najprawdopodobniej pokłosie zapowiedzi oświatowej Solidarności, że będzie domagała się odwołania jej ze stanowiska ministra.Najważniejszy postulat to wyższe podwyżki dla nauczycieli - W kontekście wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli z 7 do 15 lat, dotychczasowe podwyżki odbyły się tak naprawdę kosztem nauczycieli. Można powiedzieć, że sami nauczyciele za te podwyżki zapłacili. Żeby w tej chwili dojść do poziomu zarobków nauczyciela dyplomowanego potrzeba 15 lat. Zważywszy na to, że kariera nauczyciela trwa średnio 30 lat, to tak naprawdę dopiero w połowie swojej ścieżki zawodowej nauczyciel może otrzymać najwyższe wynagrodzenie - wyjaśnia dalej