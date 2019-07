Premiera albumu „Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer drugi”

To, oczywiście, spacer po dawnym Wrzeszczu nostalgiczny. Wystarczy obejrzeć pokazane tu karty przedstawiające słynny niegdyś lokal Café Zinglershöhe. Zbudował go w 1843 roku pewien gdański kupiec. Miejsce to pełniło funkcję nie tylko restauracji i kawiarni, także małego hotelu, a nawet domu zdrojowego. Widok z okien - zniewalający! Na tarasie był parkiet do tańca i podest dla orkiestry. Po wojnie powstała tu knajpa Cyganeria z dancingiem, a potem dom kultury, klub i kino. Karty tego albumu odkryją przed przed czytelnikami wiele tajemnic, wywołają zachwyt, a i zadziwienie.