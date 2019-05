Premiera filmowa. „Dzień czekolady” czyli jak najlepiej zjeść czas? Wnuk Zbigniewa Wodeckiego zagrał główną rolę [zdjęcia]

Choć tytuł sugeruje raczej słodkie kino, to jednak znajdzie się w nim także trochę życiowej goryczy. Bo film porusza również poważniejsze tematy, jak czyjeś odejście czy samotność. Ale przede wszystkim jest to opowieść o tęsknocie, miłości i wyobraźni tak potężnej, że niemożliwe staje się możliwe, zmieniając życie wszystkich bohaterów na zawsze.

- To był kot. Magiczny oczywiście. Ogólnie bardzo fajny, ale czasem przez niego trzeba było robić dodatkowe duble. Bo kot jak to kot, tak bardzo się nie starał jak my. Nie zależało mu na graniu. Grał, bo musiał i na planie żył własnym życiem - żartuje Leo.

- Dla takiego chłopca jak ja, który uwielbia „Harry Pottera”, film pełen magii z Pożeraczami Dni Tygodnia i Skoczkiem Czasu, pomagającymi dzieciom w zamian za czekoladę, to najlepsze, co się mogło zdarzyć.

- Mogą to być wielkie, hollywoodzkie produkcje, a także ciepłe kino spod znaku drogi. Ja, na przykład, ze swojego dzieciństwa pamiętam takie kultowe filmy jak „Podróż za jeden uśmiech” czy „Wakacje z duchami”. Dziś powiedzielibyśmy, że to są archaiczne obrazy, bez komputera, bez efektów specjalnych, a jednak na wychowanie, przynajmniej mojego pokolenia, miały one ogromny wpływ - wspomina aktorka.

Na pytanie, czego uczy, Katarzyna Kwiatkowska odpowiada: - Przede wszystkim tego, że nasze dzieci są zaskakująco spostrzegawcze i wrażliwe. W inny sposób pokazują i przeżywają emocje, ale mają dokładnie taką samą skłonność do wypierania problemów, do uciekania od nich. Z tą różnicą, że uciekają do świata fantazji albo zaczynają się dziwnie zachowywać. „Dzień czekolady” uczula rodziców, żeby nie bagatelizować niektórych zachowań, żeby rozmawiać z dziećmi i być przy nich. Czas spędzony z dzieckiem jest bezcenny. Dzięki niemu rozwijamy, tworzymy relację, która zaprocentuje przyjaźnią.

Skoczek Czasu i inni

Dawid Ogrodnik wciela się w tym filmie w Skoczka Czasu. I jak opowiada, była to dla niego wyjątkowa podróż, podczas której sam wiele się nauczył.

Mówi, że to jego debiut w kinie familijnym.

- Rzadko się zdarza, bym miał szansę stworzyć postać fikcyjną, wręcz baśniową. Taka rola to zupełnie nowe możliwości i rozwija mój warsztat - tłumaczy aktor.

W filmie występują też m.in. Tomasz Kot, jako policjant, oraz Katarzyna Zawadzka i Marek Bukowski.

Za motto tego filmu można uznać hasło: „Czasu nie da się cofnąć. Można go tylko zjeść”. Dawid Ogrodnik na pytanie, jak najlepiej zjeść czas, odpowiada: - Najlepiej zjeść go smacznie. Żyć ze świadomością, że czas, który nie wróci, nie jest zmarnowany. Złe rzeczy też można obrócić na dobrą stronę. To dlatego mówię, żeby zjeść go smacznie. Nawet jeśli ten deser jest trochę kwaśny, warto pomyśleć, że jednak nie jest taki zły.