Premiera spektaklu „Fedra” na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Katarzyna Figura w roli opętanej miłością królowej [zdjęcia]

„Fedra, ta najwspanialsza może rola kobieca w całym teatrze świata, wyssała z tej tragedii wszystkie soki; inne postacie istnieją tylko w odniesieniu do niej, po to aby z niej wydobywać coraz to nowe odcienie namiętności” - napisał Tadeusz Boy-Żeleński.

Sukces czy klęska?

Wielka rola dla wybitnej aktorki może okazać się jej sukcesem lub klęską. Czy Katarzyna Figura poradziła sobie z tym wyzwaniem? Moim zdaniem, po stokroć tak.