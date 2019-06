Premiery kinowe w czerwcu 2019. Na jaki film pójść do kina w czerwcu? [zapowiedzi filmów]

Na co do kina w czerwcu? Do wyboru "Rocketman" - historia życia Eltona Johna, dramat "Tajemnice Joan", "Polaroid" - horror o tajemniczym aparacie, czy też bajka o kotce Roxi "Agent Kot". Zobaczcie, co jeszcze pojawi się w kinach w czerwcu i wybierzcie coś dla siebie!

Na co wybrać się do kina? Sir Elton John – ekscentryk w świecie rocka Wideo