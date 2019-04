Prezydent Aleksandra Dulkiewicz jedzie kibicować Lechii Gdańsk. Kibice dotrą do Warszawy pięcioma pociągami

Przed Lechią jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Biało-zieloni będą walczyć o drugi Puchar Polski w historii klubu. Poprzedni zdobyli w 1983 roku po finałowym zwycięstwie nad Piastem Gliwice. Gdańszczanie rozgrywają świetny sezon i już przynajmniej powtórzyli osiągnięcie z 1955 roku, kiedy to Lechia zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. W obecnych rozgrywkach biało-zieloni ten brąz mają już pewny, ale wciąż są w grze o mistrzostwo Polski. Zanim jednak nastąpi decydujące rozstrzygnięcie w lidze, to przed Lechią mecz z Jagiellonią o Puchar Polski.

- Nasi piłkarze potrzebują naszego wsparcia jak jeszcze nigdy dotąd. Lechia stoi przed ogromną szansą na historyczny sukces i musimy zrobić wszystko, aby wspomóc ich w drodze na szczyt. Sama dopinguję naszą drużynę najmocniej jak tylko potrafię i o to samo proszę wszystkich gdańszczan – mówi prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która dziś odwiedziła drużynę podczas treningu.

Prezydent Gdańska, podobnie jak mnóstwo wiernych kibiców biało-zielonych, będzie w czwartek wspierać Lechię z trybun PGE Narodowego w Warszawie.

- Kochani panowie! Jedziemy do Warszawy. Ja też jadę wam kibicować. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem wdzięczna za to co już osiągnęliście razem z panem trenerem i całym sztabem. Daliście nam gdańszczanom naprawdę bardzo dużo powodów do radości. Sport jest sportem, bywa różnie. Niemniej jednak ja trzymam kciuki za waszą grę 2 maja – mówiła podczas spotkania z piłkarzami Lechii prezydent Dulkiewicz.

Przynajmniej kilkanaście tysięcy kibiców Lechii będzie wspierać drużynę podczas czwartkowego finału. Fani udadzą się do stolicy pięcioma pociągami specjalnymi, które wyruszą z Gdańska Głównego między godziną 7.05 i 10.20. Powrót tego samego dnia.

