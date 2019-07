Prezydent Gdańska spotkała się z mieszkańcami Oruni. Rozpoczął się nowy, wakacyjny cykl obywatelskich rozmów, tym razem przy okrągłym stole

Za nami pierwsze, z nowego cyklu, spotkanie Aleksandry Dulkiewicz z mieszkańcami. W środowe popołudnie (10.07.2019 r.) przy elementach okrągłego stołu, zbudowanego na uroczystości Święta Wolności i Solidarności, prezydent Gdańska rozmawiała z mieszkańcami Oruni zarówno o problemach związanych z ich dzielnicą, jak i tematach, dotyczących całego miasta.

Obywatelskie spotkania z władzami miasta zainicjował przed kilku laty Paweł Adamowicz. Kontynuując ten pomysł, Aleksandra Dulkiewicz zaprasza mieszkańców do rozmów w wakacyjnej formule - w centrum dzielnic, na świeżym powietrzu.

- Spotkania wakacyjne będą otwarte, zorganizowane w centrach dzielnic tak, by każdy miał możliwość dotarcia i zatrzymania się na chwilę - tłumaczy prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Będzie to także okazja do rozmowy o ogłoszonych w trakcie czerwcowych uroczystości 21 tezach o samorządzie. Treść dokumentu będzie dostępna na miejscu, a jego główną ideą jest dbałość o interesy lokalne i autonomię samorządu.