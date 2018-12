Problem z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Platforma ZUS nie działa?

- W tej chwili w całym kraju mamy ponad 81 tys. e-zwolnień - twierdzi rzecznik. - . Przez nasz system przechodziło do 17 takich zwolnień na sekundę.

E-zwolnienia lekarskie z problemami? Platforma ZUS nie działa?

- W wielu miejscach portal ZUS nie działał - odpowiada Jan Tumasz, szef Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. - Od rana otrzymywaliśmy sygnały od lekarzy, którzy nie mogli się zalogować, by wystawić zwolnienie lekarskie. Na ekranach komputerów pojawiał się komunikat: "W komunikacji z serwerem usług wystąpił błąd systemowy". Kiedy już im się to udało, generowanie zwolnienia trwało kilkanaście minut.W systemie pracy poz, gdy na konkretne godziny umawiani są kolejni pacjenci, oznacza to wydłużanie kolejek.

Według danych napływających do PZPOZ kłopoty z zalogowaniem występowały m.in. w Rusocinie, Kosakowie, Czarnej Dabrówce, Lęborku, Cewicach, Miastku, Bytowie.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Jak jest na Pomorzu?

- Wystawianie recept w naszej przychodni bardzo długo trwa. System nie może przetworzyć informacji. Jest to problem informatyczny, ponieważ podczas wystawiania jednej recepty trzeba wielokrotnie wyjść z systemu i ponownie się zalogować. Zdarza się, że jedną receptę wystawiamy nawet dwie godziny. Dzisiaj wystawiliśmy tylko 5 recept, zobaczymy jak będzie dalej. Problemy z systemem zgłosiliśmy do PZPOZu w Gdańsku. Jak się dowiedzieliśmy, u nich program działa bez zarzutu, ale otrzymali dzisiaj już jedno zgłoszenie o problemach z systemem mówi Karolina Wysocka, kierownik przychodni w Rusocinie.

Także w niektórych bytowskich przychodniach od rana były problemy z programem do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Po godz. 12 jednak lekarze i pielęgniarki znaleźli na to sposób.

– W ogóle nie można było zakreślić jednostek chorobowych. Jakby w ogóle nie istniały. Nawet przez opcję „szukaj” nie można było ich znaleźć. Przez to tez nie można było zakończyć procesu wystawienia zwolnienia. Potem znowu przestawało działać co innego. W kółko coś nie wchodziło. Musiałam od nowa się logować. I tak robimy za każdym razem, kiedy nie możemy zakończyć procesu wystawienia zwolnienia – usłyszeliśmy w jednej z przychodni w Bytowie.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie. CO zrobić, kiedy lekarz nie może wystawić "chorobowego" w systemie?

W części przychodni zrezygnowano z nierównej walki z "błędem systemowym" i zdecydowano się na wystawianie zwolnień w formie papierowej.

- W sytuacji awaryjnej np. gdy nie ma braku dostępu do internetu, lekarz może wystawić pacjentowi zwolnienie w formie papierowej - mówi Krzysztof Cieszyński z gdańskiego ZUS. - Musi to zrobić na formularzu wydrukowanym z naszej Platformy Usług Elektronicznych. Takie zwolnienie trzeba podpisać i przystawić pieczątkę. Lekarz może mieć do 150 wydrukowanych „czystych" formularzy, do wykorzystania w takich okolicznościach. Takie „awaryjne” zwolnienie lekarz musi wprowadzić do systemu w ciągu 3 dni roboczych od jego wystawienia. Co ważne e-ZLA można wystawiać również na urządzeniach mobilnych np. smartfonach. Jednak już korzystanie ze starych, zielonych druczków jest niezgodne z prawem Pracownik jednak nie będzie ponosił konsekwencji z tytułu niewłaściwie wystawionego zwolnienia i zasiłek zostanie mu przyznany. Skontaktujemy się jedynie z lekarzem, by zaoferować pomoc i przeszkolić go, by mógł sprawnie korzystać z naszego portalu.

