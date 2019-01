Problem z przetargiem na projekt tuneli pod torami na gdańskiej Oruni. Oferty czterech firm okazały się za wysokie

O konieczności budowy bezkolizyjnych przepraw przez tory kolejowe na Oruni, których domagają się mieszkańcy, piszemy od lat. Ten rok dla sprawy jest póki co przełomowy - trwają już prace nad projektem dwóch wiaduktów - drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej i kolejowego w ciągu ul. Równej. Gotowy ma on być do końca 2019 roku.

Z perspektywy mieszkańców Oruni jeszcze ważniejszą sprawą jest druga, mniejsza inwestycja - czyli budowa przejść podziemnych pod torami, która ma spowodować że z dzielnicy wreszcie znikną szlabany. Niestety, już na etapie przetargu na przygotowanie projektu trafiła ona na problemy.

Przypomnijmy - tunele na Oruni mają powstać w ciągu ulic: Sandomierskiej, Dworcowej/Smętnej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdańsk-Orunia oraz Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdańsk-Lipce. Elementem inwestycji ma być też bezkolizyjny przejazd dla samochodów między Dworcową a Smętną i Niegowską.

Celem przedsięwzięcia jest zarówno poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jak i ułatwienie im codziennego funkcjonowania - wraz z budową tuneli mają zniknąć przejścia w poziomie torów. Szlabany na nich de facto odcinają dzielnicę od reszty miasta, utrudniając chociażby dojazd do pacjentów karetkom pogotowia.

W mijającym tygodniu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otworzyła koperty z ofertami na projekt tuneli. Zgłosiły się aż cztery firmy, które za swoje usługi zaproponowały od 1,1 mln do ok. 2,8 mln zł. Problem w tym, że na stworzenie tej dokumentacji władze Gdańska zarezerwowały... 600 tys. zł.

Czy magistrat znajdzie brakujące środki czy zdecyduje się powtórzyć przetarg? Tego jeszcze nie wiadomo.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami wyniki tego postępowania trafią na posiedzenie komitetu sterującego, gdzie poddane zostaną analizie i rozważone zostaną różne scenariusze. Dopiero wtedy podjęte zostaną dalsze decyzje - mówi Olimpia Schneider z biura prasowego gdańskiego Urzędu Miejskiego.

- Rzeczywiście oferty za projekt okazały się wysokie, ale taki jest niestety obecnie rynek. Jesteśmy jednak spokojni, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Dla nas mieszkańców przede wszystkim liczy się jakość tego projektu, aby te tunele miały pełną infrastrukturę dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania czy wózków dziecięcych, czyli chociażby windy. Chcemy by te tunele były takiej klasy jak np. przejścia podziemne przy dworcu we Wrzeszczu - komentuje Agnieszka Bartków, przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce.

Jeśli projektanta tuneli na Oruni wreszcie uda się wyłonić, to na przygotowanie dokumentacji będzie miał on czas do końca pierwszego kwartału 2020 r.

